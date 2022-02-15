駕駛注意！北市2隧道恢復「區間測速」　2／21同步啟用



▲北市自強、辛亥2個隧道「區間測速」將於2月21日重新啟用。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市原本在自強隧道、辛亥隧道辦理區間測速，但是因法定度量衡以及資安問題，從2020年4月開始暫停，通過檢定後，將於2022年2月21日恢復執法，警方也提醒用路人應遵守速限以免挨罰。

警方指出，自強隧道曾發生富少駕駛超跑「炸隧道」，造成重大傷亡交通事故，所以北市府特別針對自強、辛亥隧道離峰、深夜時段亦發生超速情事，制定區間測速設施。

▲北市區間測速在2020年4月停用後，通過安全檢測將於2月21日重啟。（圖／記者邱中岳翻攝）

因區間測速標準檢定有問題，自強、辛亥2隧道於2020年4月全面暫停使用，交通部在2021年底公布區間測速資安檢測標準，只要通過法定度量衡檢定、資安檢測，就可以自行恢復執法。

北市府在通鑑檢測後，經過經濟部標準檢驗局法定度量衡檢定、交通部指定第3方實驗室檢測資訊安全合格，所以在2022年2月21日將重新啟用2隧道的區監測速。

依照北市交工處目前公告自強及辛亥隧道速限規定均為50公里，針對超速逾10公里以上，即行車速度超過61公里以上者，依據道路交通管理處罰條例第40條規定處以新台幣1千2百元以上2千4百元以下罰鍰。

而超速60公里以上者屬嚴重超速，依據同條例第43條規定可處新台幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月。

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