少年飆仔121筆罰鍰拖9年　執行署放大招！他乖乖繳清26萬



▲新竹一名男子積欠交通罰鍰26萬長達多年，最後被查出還有薪資債權，才終於繳清。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名男子9年前因吸毒騎車，遭新竹區監理所裁處9萬元罰鍰，不過他年少輕狂，不以為意，不只拒繳罰緩，還繼續超速行駛、無照駕駛、闖紅燈、違規停車，陸續累積欠下121筆交通罰鍰，金額從300元自9萬元不等，合計超過26萬元。多年來新竹分署為追促男子欠債還錢，持續清查男子名下財產，最後發現男子還有薪資債權，隨即果斷出手，發出扣押命令，男子才終於繳清罰款，換取撤銷扣薪命令。

2013年間，年僅22歲的當事人多次因闖紅燈、超速、蛇行等違規遭取締後註銷駕照，但男子不知悔改，仍無視交通秩序及其他用路人安全，繼續無照駕駛，另有未繳停車費及ETC通行費裁罰計96件。

▲▼新竹執行署多年催繳未果，又苦無名下財產可以查封，因此多年來只能暫時核發債權憑證結案，讓男子專漏洞持續逍遙法外。（圖／記者陳凱力翻攝）

男子收受罰單後拒不繳納，多年來累積超過26萬元罰鍰，新竹區監理所則陸續將欠繳案移送法務部執行署新竹分署強制執行；新竹分署受理後，按流程開始進行多次催繳未果，期間新竹分署多次對男子名下財產展開調查，但始終一無所獲，多年來只能暫時核發債權憑證結案，而男子依然馬照跑、舞照跳，逍遙法外。

不過執行人員並未就此收手，除了繼續催繳外，同時沒放棄清查其名下財產，無意間發現男子竟有薪資債權，隨即快速發出扣押命令，男子終於舉手投降，乖乖繳清積欠罰款，以求撤銷扣薪命令。

新竹分署呼籲，毒(酒)駕事件頻傳，每每造成無辜民眾傷亡及家庭破碎，卻仍有人心存僥倖、屢次觸法，毒(酒)駕車已成為全民公敵，民眾切勿心存僥倖，新竹分署針對惡意欠繳的義務人將採取強力執行措施，且不輕易鬆手，與全民一起守護用路人人身財產安全，以遏止毒(酒)駕歪風。

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