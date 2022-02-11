限速40他飆破120！不服罰款扣照賴給「風吹草」　被一張照打腫臉

▲省道台七乙線指標1.97公里處測速相機。（圖／翻攝Google街景地圖）

記者黃哲民／台北報導

吳姓男子前年在新北市山區限速40公里路段，開車以時速121公里飆車被拍照開罰1萬2000元，還要吊扣牌照3個月，他提告抗罰，聲稱當時颳大風，吹動山坡茂密草木遮擋限速告示，加上天色昏暗看不清，所以他不知路段速限，法官指吳男違規前5天，警方正好到場拍攝限速及測速取締告示牌外觀，清楚看見牌面毫無遮蔽，判他敗訴確定，還要額外支付1050元訴訟費。

判決指出，吳男本案被告發違規的地點，位於省道台七乙線指標1.97公里往新北市三峽區方向，是一處筆直路段，現場只有2棟民宅。吳男於前年（2020年）10月6日中午12時許，開車以時速121公里飆車經過，被該路段的固定式測速照相機拍到，警方逕行舉發。

新北市政府交通事件裁決處認定吳男在限速40公里路段、超速達81公里，符合《道路交通管理處罰條例》超速60公里以上、將依級距處罰的規定，裁罰吳男1萬2000元罰鍰、記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習，還要吊扣汽車牌照3個月。

▲省道台七乙線指標1.97公里處測速相機之前約300公尺處的告示牌，地面速限標示應為事後所劃 。（圖／翻攝Google街景地圖）

吳男不服，提告聲稱被拍到超速違規當下，「山區天候不佳、天色昏暗」，而且限速告示牌豎立在右側草林中，「當天風勢強烈，吹動樹草遮擋限速告示牌」，害他無法注意路段速限。

吳男並附上事發前，同年8月拍攝現場限速告示牌的照片，企圖佐證事發前2個月，限速告示牌的牌面已有部分被雜草擋住，「可想而知」他被拍照當天，草木已經完全遮攔住限速告示牌，所以不該怪他超速，要求撤銷本件裁罰。

法官查明吳男車行方向，在距離測速相機前將近300公尺處，立有圓形限速40公里告示牌與代表測速取締的相機三角形告示牌，且警方正好在告發吳男前5天，到場拍攝這2塊告示牌外觀，畫面顯示2塊告示牌的牌面都很清晰，不太可能5天後，草木就茂密得足以遮蔽牌面。

法官指吳男無法舉證天候不佳、影響視線，但他應知不該超速，何況現場測速相機仍在檢驗合格的有效期限內，裁罰結果也符合《統一裁罰基準表》的級距，一審判吳男敗訴，吳男上訴仍堅稱風吹草擋限速告示牌，台北高等行政法院認為他上訴無理由，再判他敗訴確定，且一、二審訴訟費共1050元，要由吳男負擔。