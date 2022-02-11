駕駛人注意！台61線區間測速恢復執法　通霄雙向路段2／16起開罰　

▲台61線苗栗縣通霄路段區間測速，16日起將恢復執法，請用路人多加留意。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

台61線通霄路段區間測速設備於2020年5月暫停使用，經通過標準檢驗及資安檢測後，將於2022年2月16日恢復執法。交通單位表示，區間測速設備使用初期，外界曾對該執法設備準確度及資訊傳輸安全存有疑慮，因而暫停使用，但經通過精準度及資訊安全相關檢驗合格後，預計在2月16日上午8時恢復使用，也請用路人注意。

苗栗縣警察局表示，台61線西濱快速道路北上122.6至115.6公里及南下122.2至130.2公里區間測速設備雙向路段，均已通過經濟部標準檢驗局訂定區間平均速率裝置檢定檢查技術規範，及透過物聯網資安驗證制度認證及第3方資安實驗室檢定，將在2022年2月16日上午8時起恢復執法，請用路人遵守該路段限速90公里之行車速率。

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警察局也特別提醒，台61線西濱快速道路是除了國道1、3號以外之重要南北車輛往返替代道路，該道路不僅車流量大，且大貨車、砂石車等大型車輛甚多，不少用路人因超速及未保持安全距離，造成嚴重交通事故。而區間測速設備執法之道路速度管理策略，將有效遏止車輛超速之違規行為，呼籲用路人養成遵守交通規則的好習慣，共同維護交通安全與順暢。

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