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雲林台61線南下「區間測速」再上線　春節期間每天業績曝

▲台61線南下車道雲林麥寮鄉橋頭至台西鄉崙豐易超速路段，雲林縣警局交通隊統計除夕至2月7日春節疏運期間，8天共舉發119件違規，與前年4月最初執法期間相比少2倍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台61線南下車道雲林麥寮鄉橋頭至台西鄉崙豐易超速路段，雲林縣警局交通隊統計除夕至2月7日春節疏運期間，8天共舉發119件違規，與前年4月最初執法期間相比少2倍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台61線南下車道218K+250m至226K+250m雲林麥寮鄉橋頭至台西鄉崙豐易超速路段，共計8公里之「區間測速系統」於除夕1月31日起恢復測速執法，雲林縣警局交通隊統計至2月7日春節疏運期間，8天共舉發119件違規，與前年4月最初執法期間相比少2倍。

雲林縣警局交通隊說明，台61線西濱快速道路區間測速路段，南下218K+250m至226K+250m雲林麥寮鄉橋頭至台西鄉崙豐共計8公里，速限90公里，警方依法以最高速限計算，每輛車通過該路段時間低於288秒就會取締告發，罰則比照高速公路超速罰款3000元以上。

雲林縣警局交通隊指出，區間測速停用期間，疑因警方未將提醒用路人的區間測速起點、終點及測速取締標誌「警52」等告示牌撤除，長久行駛該路段的用路人，多已養成守速習慣，因此今年春節期間恢復執法後，違規件數比起初執法14天期間，每日約28件違規件數還要少一半。

►聽Podcast #我在案發現場

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