游錫堃首度出訪捷克、法國、波海三國　民進黨團盼朝野共同參與

▲捷克參議院議長韋德齊（左）參訪立法院，立法院長游錫堃（右）頒贈背帶及獎章。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

近年各國國會議員不畏疫情與中國壓力接續訪台，民進黨立法院黨團書記長陳歐珀15日證實，立法院長游錫堃將於今年7、8月休會期間回訪，預計前往捷克、法國及波羅的海三國，「甚至英國都有可能」，未來台灣會被世界看見、肯定及喜愛，也希望能夠進一步帶動國際觀光。

民進黨立法院黨團15日上午召開輿情回應記者會，與會者包括陳歐珀、民進黨團幹事長鄭運鵬、民進黨團副書記長林楚茵等人。陳歐珀表示，去年各國的國會議員紛紛來台灣訪問，特別讓人印象深刻是，捷克參議院議長韋德齊還到立法院演講。

陳歐珀指出，所有訪問的各國國會議員，都有邀請游錫堃能夠回訪，在這樣的思考之下，游錫堃也有規劃在今年7、8月的休會期間，前往歐洲議會跟捷克、法國及波海三國交流，「甚至英國都有可能」，這是一個外交突破，也是台灣的一個開展。

陳歐珀說明，大家都知道台灣的外交困境，主要來自於中國的打壓，如何凝聚全民共識，由國會來帶動外交突破，這是未來要走的必要途徑，「各國友善地伸出邀請，我們當然要更友善地回應」，以台灣防疫的狀況以及經濟發展，確實已經創造另一波國際的注目。

陳歐珀也說，希望把台灣的經驗分享到全世界，未來台灣會被世界看見、肯定，更會被世界所喜愛，也希望帶動國際觀光，讓台灣走出去世界。

鄭運鵬則提及，在韋德齊來台灣訪問的午宴上，他印象中所有在野黨立委、黨團都派員參加，「那時在野黨委員也都表示，如果有回訪願意出席」，希望游錫堃出訪時朝野共同參與，讓歐洲各國感受到台灣國會對他們的歡迎，也感謝過去一段時間以來，他們對台灣的支持。