許智傑：按照中共標準不算台獨　全台只剩洪秀柱、吳斯懷

▲前國民黨主席洪秀柱。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸官媒《人民政協報》近日刊登文章砲轟「台獨勢力」，更點名國民黨立委林為洲、陳以信公開勾結國際反華勢力，暗地裡與民進黨合流。民進黨立委許智傑認為，如果按照中共的標準，全台灣不算台獨的人，恐怕只剩下前國民黨主席洪秀柱和國民黨立委吳斯懷。

中國大陸官媒《人民政協報》12日發表《促統必須同時和島內『兩股』勢力作鬥爭》文章指出，有些「暗獨」披著藍營外衣，其在兩岸關係上的破壞力往往比綠營裡「明獨」更大，並點名林為洲、陳以信公開勾結國際反華勢力，暗地裡與民進黨合流。

對此，許智傑15日受訪時表示，對中共而言，「中華民國派」和「台灣國派」都是台獨，如果以中共的標準，全台灣不算台獨的人，恐怕只剩下洪秀柱和吳斯懷等人。

許智傑認為，中國官媒如此點名，只是要挑撥、分化台灣人，甚至故意靠打壓台灣，來轉移中國內部的問題焦點，「真是別有用心，其心可議」。

另外，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬也說，民進黨長期都在講，「什麼叫做台獨、什麼叫做統一，都是中共說了算」，今天如果《人民政協報》可以明白地指出，國民黨的幾位立委叫做暗獨，甚至暗獨比明獨更可怕，「可見得統一跟台獨的定義，也不是國民黨他們自己想像的這樣子」。

鄭運鵬說明，他不知道《人民政協報》的理論跟言論事實基礎在哪裡，但是民進黨一定會捍衛台灣國人，「不管他的政黨傾向如何，一定捍衛他們的言論自由」，有關國民黨立委的看法與想法，只要在憲法賦予的範圍之內，政府都會捍衛他們的權利。