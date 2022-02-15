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國民黨搬大法官釋字反福食　民進黨團批：帶風向影響憲法法庭

▲▼日本福島食品。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本福島食品。（圖／達志影像／美聯社）

記者林銘翰／台北報導

行政院宣布有條件解禁福島5縣食品，國民黨立院黨團主張，依大法官釋字第738號保障地方自治精神，要能因地制宜，但民進黨立法院黨團副書記長林楚茵15日質疑，憲法法庭將在22日針對美國豬肉進口舉行言詞辯論，國民黨是刻意要透過話題帶風向影響結果。

國民黨立法院黨團首席副書記長李德維14日指出，各地方政府的食品安全自治條例可阻擋核食入校，行政院卻說地方自治條例不可牴觸中央法規，但大法官釋字第738號解釋指出，憲法保障地方的自治精神，要能夠因地制宜並符合公眾利益。

民進黨立法院黨團15日上午召開輿情回應記者會，與會者包括林楚茵、民進黨團幹事長鄭運鵬、民進黨團書記長陳歐珀等人。林楚茵表示，有關食品進口所訂定的標準，絕對不會因地制宜，必須要由中央政府統一規定，前提非常明確。

林楚茵也說，尤其這次開放日本食品進口，攸關的不只是食品相關檢驗標準，必須要全國有統一的標準，而是對於外國事務、接下來的經貿談判等，都是屬於中央政府的職權。

林楚茵指出，憲法第107條有明文規定，外交及經貿相關事務，都是屬於中央權限，「絕對不是屬於地方權限」，現在國民黨要以738號解釋文故意模糊焦點，甚至企圖帶風向，她認為非常不可取，且738解釋文設定的討論的主題，是有關電子遊藝場在學校、醫院應該要保持一定距離。

林楚茵認為，食品進口之後在全國具有流通性，兩者從本質上來看完全不相同，定義也不一樣，「不一樣的兩個事務，卻要擺在一起討論」，她嚴重懷疑之前因為美國豬肉進口，有幾個地方議會特別申請釋憲，憲法法庭將在22日舉行言詞辯論，國民黨是刻意要透過這樣的話題帶風向。

林楚茵強調，台灣從來沒有要進核食，對於安全食品的把關，政府都是齊一標準，如果要透過惡意帶方向的方式搞混民眾，非常不可取，「如果每個地方都要來亂，對於國家的前進跟進步只是阻礙」，希望在野黨不要總是想扯國家前進的後腿。

鄭運鵬指出，有關中央制度跟地方自治，有些地方是合作、有些地方是授權，釋字738號所講的是電動玩具店，與食品不管在權限、類別上都很不一樣，國民黨可能想要透過釋憲，擴大地方自治的權限，形成憲法法庭言詞辯論的輿論壓力，這是國民黨的政治目標。

鄭運鵬也說，美國豬肉進口是否有關地方自治權限，當然要由憲法法庭說明及辯論，並不是國民黨說了算，「如果用738號釋字的話，當初美國豬肉也不需要提出釋憲案」，所以國民黨本身有矛盾，利用帶政治方向來影響大法官的辯論跟審理，他覺得意義不大。

鄭運鵬表示，大法官解釋就是希望中央及地方政府令，或者是政府跟人民之間在法令有所疑義，甚至是在法律上有所矛盾時進行仲裁，「如果帶風向可影響大法官的辯論跟決議，這樣就不需要大法官會議或憲法法庭了」，希望國民黨搞清楚憲法位階上的地位。

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