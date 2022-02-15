民進黨團：修憲案有時間壓力　國民黨不出席就前功盡棄

▲民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬15日表示，立法院新會期按照慣例將在2月下旬開議，朝野各黨團都可以提出開議日期的主張，「目前我們沒有收到朝野協商通知」，民進黨團也還沒向立法院長游錫堃提出請求，但修憲案的處理有時間壓力，如果國民黨立委選擇不出席，等於全部前功盡棄。

民進黨立法院黨團15日上午召開輿情回應記者會，與會者包括鄭運鵬、民進黨團書記長陳歐珀、民進黨團副書記長林楚茵等人。鄭運鵬表示，立法院的新會期何時開議，按照慣例都是在2月下旬，可以由游錫堃主動邀集朝野協商決定日期。

鄭運鵬說明，朝野各黨團也可以提出開議日期的主張，「目前我們沒有收到各黨團開議日期主張的朝野協商通知」，游錫堃也沒有通知民進黨團要進行協商，但是按照慣例就是2月底，而民進黨團也沒有向游錫堃提出日期跟朝野協商的請求。

鄭運鵬指出，修憲案的處理有時間壓力，國民黨團在修憲委員會選擇不出席，看起來在院會也不會出席，但是國民黨立委的人數超過4分之1，「如果他們不出席，等於整個修憲案，包括最有共識的18歲公民權，全部都前功盡棄」，呼籲國民黨應該要好好研究修憲案，一起在這個會期處理完。

鄭運鵬表示，包括國營事業的營業及非營業的基金，「希望不要拖到決算了才在處理預算」，朝野凝聚共識一起審查國營事業預算，這是立法院自己應該以身作則，就是把預算審查完。

另外，有關跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的相關法案審查，鄭運鵬指出，目前送到立法院的有《著作權法》及《商標法》，還有一個《商專利法》還沒有送進立法院，數位通訊的相關法案也還在整合，「如果送進來的話，也希望可以優先處理」。

鄭運鵬也說，台鐵公司化的特別條例，還沒有送到立法院來，屆時如果送進來，希望2024年可以完成公司化，但是這需要很長的一段時間審理，「我判斷不是一個會期就是可以處理完，如果有送進來就會開始討論」。