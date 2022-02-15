陸官媒點名林為洲、陳以信是暗獨　民進黨團遺憾：看起來都是統派

▲國民黨立委陳以信（右）日前訪美拜會駐美代表蕭美琴（左）。（圖／翻攝自Facebook／陳以信）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸官媒《人民政協報》近日刊登文章砲轟「台獨勢力」，更點名國民黨立委林為洲、陳以信公開勾結國際反華勢力，暗地裡與民進黨合流。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，很遺憾國民黨立委被講成是暗獨，「在我看來他們都是統派，不知道他們是在反串還是有誤解」。

中國大陸官媒《人民政協報》12日發表《促統必須同時和島內『兩股』勢力作鬥爭》文章指出，有些「暗獨」披著藍營外衣，其在兩岸關係上的破壞力往往比綠營裡「明獨」更大，並點名林為洲、陳以信公開勾結國際反華勢力，暗地裡與民進黨合流。

民進黨立法院黨團15日上午召開輿情回應記者會，與會者包括鄭運鵬、民進黨團書記長陳歐珀、民進黨團副書記長林楚茵等人。

鄭運鵬表示，民進黨長期都在講，「什麼叫做台獨、什麼叫做統一，都是中共說了算」，今天如果《人民政協報》可以明白地指出，國民黨的幾位立委叫做暗獨，甚至暗獨比明獨更可怕，「可見得統一跟台獨的定義，也不是國民黨他們自己想像的這樣子」。

鄭運鵬說明，他不知道《人民政協報》的理論跟言論事實基礎在哪裡，但是民進黨一定會捍衛台灣國人，「不管他的政黨傾向如何，一定捍衛他們的言論自由」，有關國民黨立委的看法與想法，只要在憲法賦予的範圍之內，政府都會捍衛他們的權利。

不過，鄭運鵬也說，「在我看起來，國民黨這幾位委員，也都是九二共識，在我看起來都是統派」，國民黨整體都支持九二共識，中國的機關報還會說他們是暗獨、台獨，「可見得九二共識也不是國民黨講的這個樣子」，所以九二共識就是一個中國，希望國民黨自己認清楚。

鄭運鵬指出，很遺憾國民黨立委被講成是暗獨，「在我看來國民黨都是統派，不知道他們是在反串還是有誤解」，但是看起來中國很不了解台灣民心，但是政府還是會捍衛國民黨立委，包含不同主張的國人在台灣言論自由的權利，這是全體國人都必需要堅持的。