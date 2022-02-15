立委嗆全民來討蛋　「肇因季節性變化」民進黨團：請給政府一點時間

▲國民黨團召開「缺蛋不是『天災』是人禍！農委會變成撒錢會？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立法院黨團總召曾銘宗15日表示，農委會只會撒錢，還把錢撒在錯的地方，並揚言如果繼續缺蛋，將號召民眾向農委會主委陳吉仲「買雞蛋」。民進黨立法院黨團書記長陳歐珀回應，這是季節性的變化，希望全民在這段期間給政府一點時間，配合政府共同因應蛋價變化。

國民黨立法院黨團15日上午召開「缺蛋不是『天災』是人禍！農委會變成撒錢會？」記者會，曾銘宗表示，若是接下來缺蛋問題無法解決，還是繼續缺蛋，國民黨團會去拜訪陳吉仲，「也歡迎買不到雞蛋的群眾跟我們一起去找陳吉仲買雞蛋。」

對此，陳歐珀受訪時回應，近期大家關心雞蛋供應、調節不足，造成雞蛋的價格增高，回想去年因為本土疫情的爆發，很多餐廳、各種行業、小吃攤無法供應民眾食用雞蛋，所以在整個雞蛋生產方面，蛋農是確實有些自我調節，且去年中還發生禽流感，造成整個雞蛋生產的產能受到影響。

陳歐珀指出，從今年入冬以來，因為日夜溫差加大，也造成產能不足，同時因為雞蛋需求變大，導致需求跟供應之間形成落差，「我們也知道很多問題，必須由農委會跟政府一起因應」，農委會近期也做了很多措施，包括調節雞蛋的供應，以及從澳洲跟美國等國進口雞蛋。

陳歐珀認為，這是季節性的變化，農委會應該更周全地想如何計劃生產，並且儘速恢復市場平穩，「我們了解從生雞蛋到變成小雞、肉雞，大概要5、6個月左右」，政府未來會逐漸穩定蛋價，也希望全民在這段期間，給政府一點時間，配合政府共同因應蛋價變化。

陳歐珀也提及，有關國民黨團所提的一些陋習，「這是3、40年來的狀況，也希望政府改善，這些年來也都有在做，所以不是主要原因」，他認為回歸事實的討論很重要，相信整個政府是一體的，立法院也會要求農委會及相關部門趕快評議狀況，儘速恢復雞蛋生產。