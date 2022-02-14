全球39國示警別到烏克蘭　日籲僑民即刻離境「事態可能急速惡化」

▲烏克蘭情勢緊張。（圖／翻攝自Facebook／烏克蘭國家邊防局）

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭與俄羅斯情勢一觸即發，多達數十名在烏克蘭首都基輔的西方國家外交人員收拾行囊，要在當地13日晚間離開該座城市。依據烏克蘭新聞網站「Novoe Vremya」統計，迄今已有39國政府示警公民不要前往烏克蘭。日本官房長官松野博一14日也說，目前正敦促日本僑民立即離開烏克蘭。

衛報報導，西方決策者對去年阿富汗首都喀布爾落入塔利班手中的速度感到驚訝，如今烏俄邊境局勢緊張，多國政界人士紛紛對這場俄羅斯可能發動的襲擊行動採取額外預防措施，儘管俄方多次否認會入侵烏克蘭。

依據烏克蘭新聞網站「Novoe Vremya」統計，全球已有39國政府示警公民不要前往烏克蘭，在此之際，許多國家對仍在烏克蘭境內的公民發出明確警告，那就是「即刻離開」（get out now）。如今甚至有傳聞宣稱烏克蘭領空將會在未來數日內關閉。

另據時事通信報導，日本官房長官松野博一14日在記者會上表示，由於烏克蘭情勢緊張，現正敦促日本僑民即刻離開烏克蘭，「事態急速惡化的可能性越來越大，政府對此保持高度警惕」，且民間商業航班有可能停飛，正敦促日本僑民立即離開烏克蘭。

部分在基輔的外交官透露，去年阿富汗撤軍及撤離的混亂景象，深深烙印在西方國家決策者腦海中。目前尚不清楚美國、英國、加拿大觀察員的撤離是否會對歐洲安全暨合作組織（OSCE）在烏克蘭東部的任務造成多大影響，未知其他國家人員是否也會在接下來這幾天撤離。

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