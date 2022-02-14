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德國總理出訪烏俄！　手中「天然氣管線」成唯一談判籌碼

▲▼德國總理蕭茲（Olaf Scholz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國總理蕭茲（Olaf Scholz）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

烏俄緊張情勢升級，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）將於14日起訪問烏克蘭與俄羅斯。他表示，避免歐洲爆發戰事是德國的責任，並警告俄羅斯，發動任何軍事侵略都必須付出高昂的代價。專家則認為，德國手中的「北溪天然氣2號管線」是該國唯一的談判籌碼。

綜合《美聯社》與《路透社》報導，蕭茲將首次以總理身分於14日訪問烏克蘭，接著在15日前往俄羅斯，並分別與兩國總統會晤。蕭茲主張繼續透過多種外交方式緩解俄烏局勢，「我們的工作是避免歐洲爆發戰爭，我們向俄羅斯發出明確訊息，任何軍事侵略都將付出高昂的代價，我們會與北約及盟友合作，與此同時，我們也會利用一切機會進行談判。」

消息人士13日透露，德國目前並不期待此次出訪能有具體成效，僅希望能進一步了解俄羅斯在烏國邊境部署重兵的真正目的，「蕭茲會向普丁強調，德國已經準備好對話，也會堅持讓俄方緩解局勢，撤走駐紮在邊境的大批軍力。」

▲▼北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）。（圖／達志影像／美聯社）

▲北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）。（圖／達志影像／美聯社）

蕭茲先前就曾多次強調，俄羅斯若入侵烏克蘭，將會付出高昂的代價，但遲遲未表明具體做法，加上德方拒絕向烏克蘭提供致命性武器，讓外界質疑德國對抗俄國的決心。專家則指出，最有可能被拿來當作籌碼的，就是充滿爭議的北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）。

北溪天然氣2號管線可將俄羅斯的天然氣，經由波羅的海運送到德國，完全繞過中轉國烏克蘭，先前拜登也曾警告，若俄國入侵烏克蘭，就會封鎖這條輸油管。不過，此舉除了重創俄羅斯經濟外，也會對德國造成供應問題；目前這條輸油管已經建造完成，但尚未投入使用。

德國經濟研究所（German Institute for Economic Research）能源、運輸與環境部門主管肯弗（Claudia Kemfert）表示，「德國沒有太多的談判籌碼，而拒絕批准北溪天然氣2號管線，幾乎是唯一的政治籌碼。」他強調，德國的天然氣來源並不多元，現在可能要因此付出代價。

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