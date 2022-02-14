俄國入侵第一步恐「飛彈轟炸」！　白宮國安顧問：將捲入大量平民

▲ 俄軍13日於莫曼斯克地區進行軍演。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭邊境13萬俄軍壓境，美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）先前指出，俄羅斯隨時可能入侵，13日再度提出嚴肅警告，認為俄國軍事行動第一步很可能是大量飛彈及炸彈攻擊，再以地面部隊猛攻，將造成大量平民傷亡。

蘇利文13日登上CNN節目《美國國情》（State of the Union）指出，「若俄羅斯對烏克蘭展開軍事入侵，很可能以大量飛彈及炸彈襲擊開始，接著地面部隊越過烏克蘭邊境大舉進攻」，將使大量平民捲入戰火。他也透露，克里姆林宮過去10天來在烏國邊境加快軍事建設，以目前的兵力看來，能夠以極快的速度發起軍事行動。

五角大廈高級官員先前警告，俄國一旦發動入侵，結果會非常可怕。美軍參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）1月29日在記者會上說明，俄國在邊境擁有地面機動部隊、砲兵、彈道飛彈及空軍能力，進攻烏克蘭將造成重大傷亡。他擔任美國最高級軍官，坦言從軍40年來從未見過俄羅斯在邊境如此大規模部署。

美國佛羅里達州國民警衛隊160人去年11月被發派至陸軍第53步兵旅級戰鬥隊（53rd Infantry Brigade Combat Team），部署至烏克蘭協訓當地士兵。經過約3個月，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）12日下令他們離開烏國，重新部署至歐洲其他地區。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）說明，這項決定出於美方人員安全考量，也是根據國務院針對烏克蘭境內美國人的建議，「重新部署不代表我們支持烏克蘭軍隊的決心生變，而是在保障盟友及遏制侵略方面提供彈性。」