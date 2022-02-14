倒數2天！烏克蘭全民抗俄　男童學槍、婦女廚房變崗哨「恭候俄軍」

▲烏克蘭的婦女和男童正在學習如何使用武器來對抗入侵的俄軍，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

隨著西方國家警告，情報顯示俄羅斯將於2月16日侵烏，成千上萬的烏克蘭人憤而拿起武器，勢要保衛國家、拼死抗敵。外媒拍到現場照片，顯示烏克蘭如今已進入「全民皆兵」的狀態，有活動人士直接在街頭展開平民公開軍事訓練，無數的婦女和男童也正在學習如何使用武器捍衛家園。

據《太陽報》報導，在俄軍侵烏危機升高之際，烏克蘭人也一再展現了他們堅定抗俄的決心。數千名示威人潮在12日走上街頭，高舉「反抗到底」的標語旗幟，用行動展現國人團結的心，而首都基輔的民眾也砸下大把金錢，購買軍服軍備、囤積罐頭和糧食，準備要與俄軍長期抗戰。

俄軍「隨時可能發動攻擊」的警告似乎也激勵了烏國人民的士氣，有活動人士直接在街頭展開平民公開軍事訓練，吸引不少人的參與，他們承諾，若俄軍強勢壓境一定會拿起武器抵抗到底。從外媒拍到的現場畫面可見，自願參與軍訓的不僅僅只是那些青壯年男子，就連小孩和婦人也都加入了訓練，學習使用槍械，保護家園免受入侵。

59歲的盧米婭（Rumia）在接受採訪時透露，她現在每天都和數百人一起訓練；而外媒也看到一名女子在公寓裡揮舞著巨大的步槍，警告俄國總統普丁「我也能開槍」，甚至還有一名阿嬤也報名加入了「家園警衛隊」，可見烏克蘭人「不惜一切代價保家衛國」的決心。

▲張戈洛在廚房設立崗哨，隨時準備與入侵的俄軍抗戰。（圖／翻攝自推特）

52歲的張戈洛（Mariana Zhaglo）表示，她從來沒有打過獵，不過她也準備好隨時拿起武器對抗俄軍了。她在自家廚房設立了一個崗哨，架起大型的Z-15民用版半自動狩獵步槍，還備好戰術頭盔、雪地迷彩服、防彈衣等，隨時「恭候」俄軍的入侵。她強調，「作為一名母親，我不希望孩子也面對這些威脅，因此如果戰爭真的爆發，那就讓威脅在這一代結束吧。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》