小吃店菜單「豬母奶」是什麼？　吃貨認證必點：對身體很好

▲很多人都不知道什麼是「豬母奶」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人到小吃店用餐時，都會來份燙青菜！燙青菜比較常見的無非是高麗菜、地瓜葉、空心菜等，不過，就有名網友貼出某店家的菜單，並將「豬母奶」圈起來，吸引不少人好奇求問豬母奶到底是什麼菜？話題引發討論，底下也有內行人公布正解。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，直呼「老闆～燙一個A菜！」不過，他PO出該店的菜單後，卻特別將30元的「豬母奶」圈起來，貌似不解這道菜是什麼。

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▲「豬母奶」真面目。（圖／ETtoday資料照）

照片曝光後，底下網友紛紛留言表示，「地瓜葉嗎」、「真的有這個菜嗎」、「豬母奶=一種可食用的馬齒莧，豬菜、豬仔菜=地瓜葉」、「我爹有種，好像有降尿酸還降什麼的功用」、「哇！店裡很少見到」、「很健康的野菜」、「好久沒看見了」、「豬母奶很好吃欸」、「對身體很好的菜」、「好吃！我喜歡，我家以前有種」。

據了解，豬母奶又稱為豬母乳、馬齒莧、豬母菜、寶釧菜等，早期養豬人家若想節省飼料、降低餵食地瓜葉，就會拿它餵食；至於會有這個名稱，是因為以前相傳這個菜能促進母豬泌乳。豬母奶的口感脆黏、味道酸鹹，不過很營養，富有維他命A、維他命C、鈣、鐵等礦物質；另在中醫上也有用途，功效有清熱解毒、利尿潤肺等。