「幫我買黃鼠狼」男友問號求助　店員拿對了！網重念3次才懂正解

▲男網友不解「黃鼠狼」背後意義？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「你幫我去屈臣氏買黃鼠狼！」一名男網友疑惑表示，他是願意幫女友買東西，但對於「黃鼠狼」這3字卻感到不解，只是有趣的是，他照樣報給店員聽時，還真的買到正確的商品。貼文引發討論，不少網友都留言回應，「明明黏在內褲上」、「為什麼我秒懂」。

有名網友在臉書社團「爆廢公社」上轉述他人故事，女友劈頭就說「你幫我去屈臣氏買黃鼠狼」，讓男方愣了一下，不解背後意思；接著女友又說，「你去跟店員說，他就會拿給你了！」雖然滿頭問號，不過男方還是出發了。

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男方抵達屈臣氏後，照著女友說的，詢問店員是否有賣「黃鼠狼」？想不到店員抬頭看了一眼，就走到一旁拿衛生棉並放到櫃檯。對此，男方疑惑問道，「為何衛生棉要叫黃鼠狼？」店員則回應，「因為黃鼠狼給雞拜年啦！」

▲衛生棉。（圖／記者李佳蓉攝）

貼文曝光後，吸引不少網友回應，「我念了3次才懂」、「你女友是不是每次要撕下來時都很痛苦？黏錯邊」、「這要會台語」、「我還是看留言才知道意思」、「我念好幾次、念很快才懂」、「這笑話一定是男生想的」、「雖然是老哏，再看還是好好笑」、「『雞拜年』原來還有這意思」、「學到了」、「我阿公追我阿嬤的時候也說這個笑話」、「都雞拜（幾百）年的笑話了」。

事實上，這已經是很久以前的笑話了，雖然有趣，但現實中這麼說，對方可能未必能聯想到。就有網友回說，「屁啦～我剛去屈臣氏跟店員說我要買黃鼠狼，他一副『哩系咧共X小』的樣子！」