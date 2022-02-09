不信買不到蛋！他到柑仔店橫掃「240顆雞蛋」　網怒：就是有這種人

▲人夫去全聯買不到雞蛋轉戰柑仔店。（示意圖／記者曾筠淇攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

台灣缺蛋從過年前延續到現在，不少人一蛋難求。一名人妻過年前好不容易買到20顆蛋，沒想到老公不相信「哪有那麼難搶」。日前雞蛋吃完了，這名人夫不信邪決定親自看看，於是到全聯根本買不到，隔天到傳統雜貨店看到一籃籃的雞蛋，直接全部搬回家，總共買了240顆，但他們一家只有四口，因此引來網友罵聲「就是這種人」。

一名人妻在「爆廢公社」發文表示，過年前她好不容易搶了20顆蛋回家，跟丈夫抱怨買不到蛋，「老公還不信有那麼難買」，直到昨天家裡沒蛋了，老公決定自己買買看，一開始到全聯根本買不到，改去柑仔店，「今天就給我怒買240顆，我們家是一家四口的小家庭，一人一天吃兩顆也要吃一個月」，最後還撒嬌寫下「怎麼會有這麼幼稚的老公啦~~~」

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▲人夫到雜貨店買到240顆蛋。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

貼文一出引來不少罵聲，「就是這樣才會缺蛋啊」、「就是這種人」、「這就是缺雞蛋的原因」、「沒事一下搶買那麼多，怪不得會缺貨」、「屯（囤）雞蛋是會讓人財富自由嗎？幾天不吃蛋身體沒辦法從其他食物取得營養嗎？」看到網友罵聲不少，原PO滅火回應說，「現在我開始分售給沒買到的人了」。

但也有人輕鬆看待，笑言「財富自由不易，雞蛋自由也不錯啦！」、「現在有雞蛋是富翁」、「恭喜成為雞蛋富翁」。

有些網友搞不懂為什麼缺蛋，「真的很好奇到底哪個環節出問題，新聞上一直說缺蛋，可是我買都買得到啊，是不同國嗎？」、「沒有啊！我昨天經過水果店也有賣、賣餅乾的店家也有賣，去生活百貨也有一堆蛋」、「南部沒看到有缺蛋，蛋販還是整箱整箱賣」。

農委會主委陳吉仲今（9）日則表示，會盡快在三月中下旬穩定雞蛋的供應，目前每天的生產量確實不夠，大約缺150萬~200萬顆，已經和相關產業業者、食品加工業者、通路商以及農民團體開會，討論解決辦法。