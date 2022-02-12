物價上漲是正面訊息？　蔡壁如批鄭運鵬：典型幹話治國的範例

▲台灣民眾黨立委蔡壁如。（資料照／民眾黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

缺蛋危機延燒，物價也持續上漲，民眾黨立法院黨團昨（11日）舉行記者會批評，政府別只靠凍漲「治標」，應善用供應鏈進行長遠調節，民進黨團幹事長鄭運鵬回應，物價上漲與薪資上漲連動，對國人來說都是正面訊息，引發朝野激辯。民眾黨立委蔡壁如大酸，鄭運鵬的說法是典型不讀書、不看新聞，只會幹話治國的範例。

鄭運鵬昨天回應媒體提問稱，台灣民眾黨團「不能見樹不見林」，薪資上漲帶動物價上漲，物價上漲也會帶動薪資上漲，今年1月起基本工資已調漲，總統、行政院也帶頭呼籲民間企業跟著軍公教調薪，「除了物價之外，薪資上漲對國人來說都是正面訊息」。他也提到，基本物資的過度上漲，的確會造成恐慌性囤積和物價波動，因此行政院以六大措施穩定物價。

對於鄭運鵬說法，蔡壁如反嗆，一個月前主計總處剛發表統計，剔除物價因素後，實質經常性薪資為4萬1391元，年減0.05%，為2017年以來首度負成長，意即薪資追不上物價，實質購買力降低，怎麼叫民眾正面看待？她諷刺說，「民進黨既然做不到苦民所苦，又如何能解民所苦？」

蔡壁如表示，如果鄭運鵬真的認為物價上漲是「正面訊息」，是否請行政院長蘇貞昌廢除物價穩定小組，「讓物價自由漲，大家薪水才會漲？」她直指，「今天看到便當店漲10塊錢，我們要覺得開心，因為便當店不是漲價，是幫在你加薪。是不是以後就不要講通膨，講被動加薪指數不就好？」

▼民眾黨團昨天舉行「漲聲不停民怨起，只靠凍漲不可行」記者會。（資料照／記者屠惠剛攝）