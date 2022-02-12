到底誰在講幹話？　鄭運鵬秀逐字稿嗆柯文哲：你第二沒人敢第一

▲民進黨團幹事長鄭運鵬。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

受到國際原物料價格上漲影響，全台自去年底起掀起一波漲價潮。民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬昨回應民眾黨團質疑，稱物價上漲與薪資上漲連動，對國人來說都是正面訊息，引發台北市長柯文哲大酸「我是不曉得他經濟學是念哪一本教科書的」，民眾黨立委蔡壁如也批該說法是幹話治國範例。對此，鄭運鵬12日貼出受訪逐字稿，反嗆柯文哲「這幾年如果民眾黨柯主席稱幹話治國第二，沒人敢稱第一」。

柯文哲今天上午受訪說，通貨膨脹是今年的大問題，過去2年整個台北市的營運成本增加了16%，鋼價增到45%，政府公共工程現在面臨很大問題，老實說，通貨膨脹會把公務員加薪4%抵銷掉，且民間公司是否能跟進也是很大的問題，並諷刺鄭運鵬說，「我是不曉得他經濟學是念哪一本教科書的」。

對此，鄭運鵬今天透過臉書貼出逐字稿，反酸「民眾黨最愛的逐字稿來了」，因為昨天民眾黨團質疑政府對物價上漲治標不治本，他在黨團記者會上說明民眾黨是見樹不見林，昨晚蔡壁如質疑他是幹話治國、柯文哲說不知道他唸哪一本經濟學教科書。

「講真的，這幾年如果民眾黨柯主席稱幹話治國第二，沒人敢稱第一，這一點小弟在此謝過，謹提供逐字稿和記者會直播連結提供民眾黨朋友參考，不閃不躲」，鄭運鵬感慨說，「從政，大家互相漏氣求進步，大丈夫、沒問題！」

鄭運鵬提供逐字稿全文如下：

台灣是一個資本主義經濟體，並不是共產主義與社會主義，所以大部分基本物資需要仰賴進口，這一波全球疫情影響下，大部分國家經濟狀況都受到壓抑，台灣一支獨秀，連續兩年經濟成長破紀錄，上市櫃公司營收與獲利也都創紀錄，這點須說明。

所以在這一波物價上漲，大致上是跟著國際航運、原物料與國際勞動狀況所帶來的影響。不只是台灣有原物料與航運價格上漲的問題，其他國家也是，並不是一個被操作、被囤貨居奇、壟斷，或公平交易法上壟斷行為所造成的漲價措施。

對於民眾黨質疑治標不治本，我們必須講也不能見樹不見林，物價上漲同時會帶動薪資上漲，薪資上漲也會帶動物價上漲。今年1月1號開始基本工資已經調漲，月薪從2萬4千元調整到2萬5250元，時薪從160元調整到168元。總統與行政院也帶頭呼籲民間企業也跟軍公教調薪4%，除了物價之外，薪資上漲對國人來說是正面訊息。

對於基本物資過度上漲，的確會造成恐慌性囤積與物價波動，行政院實施六大措施來穩定物價：1.免徵進口玉米，黃豆營業稅 2.免徵進口小麥營業稅 3.奶油與烘焙用奶粉進口關稅減半 4.調降汽柴油貨物稅 5.天然氣民生用戶與液化石油氣（桶裝瓦斯）價格維持不調漲 5. 去年所核定的水泥貨物稅減半，小麥關稅將為免稅，牛肉關稅減半，一併續延。

這六大措施都是進口物資，並不是台灣進口商聯合壟斷的結果，行政院在關稅上有稅損，由政府吸收。但也不可能用國人納稅金去當商人的獲利，這點希望在野黨不能見樹不見林，這是一個經濟體的循環。這六大措施希望能維持原物料與能源價格的穩定，這是目前政府能做到的事情，也逐步再做調整。