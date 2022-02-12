　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

到底誰在講幹話？　鄭運鵬秀逐字稿嗆柯文哲：你第二沒人敢第一

▲▼立法院民進黨團記者會 鄭運鵬 林楚茵。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團幹事長鄭運鵬。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

受到國際原物料價格上漲影響，全台自去年底起掀起一波漲價潮。民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬昨回應民眾黨團質疑，稱物價上漲與薪資上漲連動，對國人來說都是正面訊息，引發台北市長柯文哲大酸「我是不曉得他經濟學是念哪一本教科書的」，民眾黨立委蔡壁如也批該說法是幹話治國範例。對此，鄭運鵬12日貼出受訪逐字稿，反嗆柯文哲「這幾年如果民眾黨柯主席稱幹話治國第二，沒人敢稱第一」。

柯文哲今天上午受訪說，通貨膨脹是今年的大問題，過去2年整個台北市的營運成本增加了16%，鋼價增到45%，政府公共工程現在面臨很大問題，老實說，通貨膨脹會把公務員加薪4%抵銷掉，且民間公司是否能跟進也是很大的問題，並諷刺鄭運鵬說，「我是不曉得他經濟學是念哪一本教科書的」。

對此，鄭運鵬今天透過臉書貼出逐字稿，反酸「民眾黨最愛的逐字稿來了」，因為昨天民眾黨團質疑政府對物價上漲治標不治本，他在黨團記者會上說明民眾黨是見樹不見林，昨晚蔡壁如質疑他是幹話治國、柯文哲說不知道他唸哪一本經濟學教科書。

「講真的，這幾年如果民眾黨柯主席稱幹話治國第二，沒人敢稱第一，這一點小弟在此謝過，謹提供逐字稿和記者會直播連結提供民眾黨朋友參考，不閃不躲」，鄭運鵬感慨說，「從政，大家互相漏氣求進步，大丈夫、沒問題！」

鄭運鵬提供逐字稿全文如下：

台灣是一個資本主義經濟體，並不是共產主義與社會主義，所以大部分基本物資需要仰賴進口，這一波全球疫情影響下，大部分國家經濟狀況都受到壓抑，台灣一支獨秀，連續兩年經濟成長破紀錄，上市櫃公司營收與獲利也都創紀錄，這點須說明。

所以在這一波物價上漲，大致上是跟著國際航運、原物料與國際勞動狀況所帶來的影響。不只是台灣有原物料與航運價格上漲的問題，其他國家也是，並不是一個被操作、被囤貨居奇、壟斷，或公平交易法上壟斷行為所造成的漲價措施。

對於民眾黨質疑治標不治本，我們必須講也不能見樹不見林，物價上漲同時會帶動薪資上漲，薪資上漲也會帶動物價上漲。今年1月1號開始基本工資已經調漲，月薪從2萬4千元調整到2萬5250元，時薪從160元調整到168元。總統與行政院也帶頭呼籲民間企業也跟軍公教調薪4%，除了物價之外，薪資上漲對國人來說是正面訊息

對於基本物資過度上漲，的確會造成恐慌性囤積與物價波動，行政院實施六大措施來穩定物價：1.免徵進口玉米，黃豆營業稅 2.免徵進口小麥營業稅 3.奶油與烘焙用奶粉進口關稅減半 4.調降汽柴油貨物稅 5.天然氣民生用戶與液化石油氣（桶裝瓦斯）價格維持不調漲 5. 去年所核定的水泥貨物稅減半，小麥關稅將為免稅，牛肉關稅減半，一併續延。

這六大措施都是進口物資，並不是台灣進口商聯合壟斷的結果，行政院在關稅上有稅損，由政府吸收。但也不可能用國人納稅金去當商人的獲利，這點希望在野黨不能見樹不見林，這是一個經濟體的循環。這六大措施希望能維持原物料與能源價格的穩定，這是目前政府能做到的事情，也逐步再做調整。

ET快訊
快訊／日月光主管確診！　接觸同事急送隔離
冬奧選手村大漏水！女選手吶喊救命　誇張畫面曝
Sandy嘆「弟弟機會被淹沒了」！　曝鹿希派真實個性
小吃店菜單「豬母奶」是什麼？　吃貨認證必點：對身體很好
少吃多動還是胖？　醫揭「2大陷阱狂踩」難怪瘦不了
待10年不走「好市多驚人福利」曝光！　網心動：外面找不到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

周春米曬30年前學生空靈照　逾千網友朝聖讚：無整美女

藍白合？朱立倫表態　「合作才能爭取更多勝選」

何志偉挺陳時中參選　蔣萬安：不要心中只有選舉

鄭運鵬稱基本物資過度上漲造成物價波動　藍轟：為執政無能找藉口

到底誰在講幹話？　鄭運鵬秀逐字稿嗆柯文哲：你第二沒人敢第一

快訊／俄烏軍事對峙升高　外交部急發警訊：僑民儘速離開烏克蘭

民眾黨提名議員有酒駕前科　柯文哲坦言思慮不周：沒遇到也沒想到

珊珊大戰二魔黨　柯文哲「沒那麼嚴重」：要把競爭對手當Partner

物價上漲與薪資連動？　柯文哲問鄭運鵬：經濟學是念哪本教科書

美國公布印太戰略　外交部：確認台美共同威嚇台海軍事侵略

陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

吳霏回歸《聲林》：最想贏艾薇　搭同理超炸撒錢...徐佳瑩嗨「我是陷阱妹」

轎車路口依燈號左轉彎！　騎士右側竄出...下秒怒瞪離去

調皮熊半夜偷溜俱樂部玩水！　員工幫升等VIP：歡迎來包場

炎亞綸遇「蕾神之錘」貼心苦等：愛情太複雜　籌備實境節目「非戀愛」自嘲：我的能播嗎？

超商「夯番薯機」竟拿來烤蝦　店員拍片掀議！業者致歉回應

憂明金成龍鳳胎「教育費龐大」　許傑輝和屈中恆齊心「籌備基金」

周春米曬30年前學生空靈照　逾千網友朝聖讚：無整美女

藍白合？朱立倫表態　「合作才能爭取更多勝選」

何志偉挺陳時中參選　蔣萬安：不要心中只有選舉

鄭運鵬稱基本物資過度上漲造成物價波動　藍轟：為執政無能找藉口

到底誰在講幹話？　鄭運鵬秀逐字稿嗆柯文哲：你第二沒人敢第一

快訊／俄烏軍事對峙升高　外交部急發警訊：僑民儘速離開烏克蘭

民眾黨提名議員有酒駕前科　柯文哲坦言思慮不周：沒遇到也沒想到

珊珊大戰二魔黨　柯文哲「沒那麼嚴重」：要把競爭對手當Partner

物價上漲與薪資連動？　柯文哲問鄭運鵬：經濟學是念哪本教科書

美國公布印太戰略　外交部：確認台美共同威嚇台海軍事侵略

送貓去寵物旅館住4天！　準備接回「氣炸橘公主」臭臉逼視嚇傻媽

快訊／高雄5姊妹「家族8確診」！么妹是日月光主管　接觸同事急隔離

打倒原辰德！BigBoss新庄剛志搭紅色高塔：不想輸

付1千隨便玩！阿兵哥當兵壓力大　自拍「巨雕」喊：給你公狗腰

SEVENTEEN圓佑「喉嚨痛、低燒」確診！密集接觸Hoshi緊急篩檢

「用餐送住房」限時開跑！圓山飯店70周年首波優惠一次看

西蒙斯大學隊友！　中信特攻宣布新洋將「艾斯」加盟

大陸點頭！　批准輝瑞新冠藥Paxlovid進口註冊

12星座全年愛情運公開！最旺TOP 3　牡羊修成正果、天蠍遇見新對象

香港醫療快崩潰！醫院主管曝「病房淪陷」　疫情下月才達最高峰

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

政治熱門新聞

台灣凌晨00：43地震　台北搖8秒

「外公外婆」正名　今起改叫阿公阿嬤

快訊／新北+17最新足跡　彩券行、好市多、全聯、711、麥當勞

新店50歲女確診「Ct值16」　3度到過家樂福新店店

快訊／俄烏軍事對峙升高　外交部急發警訊：僑民儘速離開烏克蘭

快訊／新北大量足跡曝　遍及汐止、新店、新莊、樹林

挺謝龍介選台南市長　他：與韓國瑜有相似處

新北+17「發2063封簡訊」　足跡涵蓋北車、好市多、麥當勞

快訊／勤業眾信員工確診　職場大樓3301人自主採撿陰性

四叉貓「三連殺民眾黨」又1人被起底：就說黨內鬥很兇

快訊／新北＋3陰轉陽　汐止可不可店員「這三天」曾到高雄旅遊

粉絲別灰心？政壇有高嘉瑜認證的「嘉義玄彬」

快訊／新北、高雄確診者足跡曝　曾去北市大同區、信義區藥局診所

板橋一家四口確診小女兒男友染疫　Ct值36.29、足跡曝光

更多熱門

相關新聞

提名酒駕前科犯選議員　柯文哲坦言：新興政黨思慮不周

提名酒駕前科犯選議員　柯文哲坦言：新興政黨思慮不周

民眾黨近來積極布局縣市議員參選人，但卻風波不斷，2位新北市、桃園市的被提名人遭爆料有酒駕前科，引來外界質疑。對此，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲表示，後來反省是中央黨部不對，已經把酒駕問題重新寫進提名辦法，「一個新興政黨常常思慮不周，沒遇到也沒想到」；但柯也認為，不能一個人過去犯過罪就完全排斥，還是要與人為善。

陳思宇稱「黃珊珊大戰二魔黨」　柯文哲：沒那麼嚴重啦

陳思宇稱「黃珊珊大戰二魔黨」　柯文哲：沒那麼嚴重啦

鄭運鵬稱物價薪資連動　柯文哲酸：經濟學念哪一本？

鄭運鵬稱物價薪資連動　柯文哲酸：經濟學念哪一本？

物價上漲是正面訊息？　蔡壁如批鄭運鵬：典型幹話治國的範例

物價上漲是正面訊息？　蔡壁如批鄭運鵬：典型幹話治國的範例

快訊／勤業眾信員工確診　職場大樓3301人自主採撿陰性

快訊／勤業眾信員工確診　職場大樓3301人自主採撿陰性

關鍵字：

鄭運鵬柯文哲蔡壁如

讀者迴響

熱門新聞

女乘客請空姐幫倒茶　遺體竟在貨艙

蔡依林素顏走春！　下半身特殊「前衛穿搭」驚呆網

台灣凌晨00：43地震　台北搖8秒

峮峮拍寫真集脫了！　只穿內衣褲自拍「洩深邃事業線」

「外公外婆」正名　今起改叫阿公阿嬤

昆凌懷三胎最新自拍「上圍激增」　超狂孕期狀態曝光！

陳竹音入籍大陸　黃安拒跟上：能拿我怎麼辦？

喜劇演員猝死在飯店！死因出爐

盧學叡「1天吃5餐↑」胖到高血壓！1年甩40kg變個人

一道閃電劃過！「550隻羊」當場翻肚死亡

本土多串爆發！醫點名「這串20人要注意」

同事請假竟是「去參加冬奧」還摘銅牌

只有9天！7-11悄推出「隱藏優惠」　妹子嗨喊賺到

男扶車禍母子　被反告過失傷害

「正宮暴瘦22kg」最新近況曝光！

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」

陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」
龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

吳霏回歸《聲林》：最想贏艾薇　搭同理超炸撒錢...徐佳瑩嗨「我是陷阱妹」

吳霏回歸《聲林》：最想贏艾薇　搭同理超炸撒錢...徐佳瑩嗨「我是陷阱妹」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面