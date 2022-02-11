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民進黨桃園市長人選傳空降　黃暐瀚驚問：那我們運鵬在哪裡？

▲▼資深媒體人黃暐瀚專訪桃園市議員牛煦庭。（圖／翻攝POP YouTube）

▲資深媒體人黃暐瀚專訪桃園市議員牛煦庭。（圖／翻攝POP YouTube）

實習記者張鈞量／台北報導

2022縣市長首長選戰逐漸升溫，桃園市議員牛煦庭11日接受資深媒體人黃暐瀚專訪時指出，民進黨桃園選戰最可能的人選是駐美代表蕭美琴、而國民黨則是國民黨立委魯明哲。其判斷不同於外界看好的民進黨可能人選立委鄭運鵬，不禁讓黃暐瀚驚呼，「那我們運鵬在哪裡？」

針對桃園市長的人選，牛煦庭表示，「我個人到現在的判斷，我認為民進黨最後是空降，我不知道空降誰、後面討論後可能會有幾個人選，但我認為空降的機率比較大」。對此，黃暐瀚驚問「等一下等一下！你講空降的話，那我們運鵬在哪裡？所以鄭運鵬跟黃世杰不是桃園市長人選喔？」

牛煦庭指出，他們一度都有被傳出來、有宣示說要參選，也都掛了一些看板，「但如果是這些人的話，早就該決定，沒有道理拖這麼久嘛」。他強調，民進黨打仗，一定是以勝利為最高考量，所以他才不會管說，一定是誰指定的接班人、接班會不會很順利，「我打贏就好了」。

因此，牛煦庭認為桃園市長的人選應是蕭美琴，「我是覺得有可能被徵召」，針對黃暐瀚對蕭美琴選強不強的疑問，牛煦庭也肯定的回答「非常強」。

黃暐瀚說，蕭美琴是總統蔡英文非常信任的人，蔡英文不希望桃園市長鄭文燦在這個本命區輸掉，「我剛剛腦中閃過了國民黨可能的人選之後，我覺得有可能會贏欸」。

牛煦庭分析，很多人講說桃園市藍大於綠，但桃園其實是移民城市，很多牽動桃園選盤、影響桃園戰局的，是安靜的上班族，「我是土生土長的桃園人，但我的同學很多過年都不在桃園」，所以桃園的型態是這樣子，有很大量的移進跟移出，桃園這段時間的人口雖然成長了接近20萬，但是那是一大塊移出，「50、60萬搬出去、70、80萬搬進來，所以桃園其實是一個流動的城市」，「因此在判斷政治的時候，不會純然用板塊的角度，反而會是以你對一般選民、中間選民、沉默的選民的吸引程度來判斷」。

針對國民黨的人選，牛煦庭認為，國民黨立委魯明哲、萬美玲、呂玉玲都各有優劣，但魯明哲最強、爭議也最少。

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