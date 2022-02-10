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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白合遭打槍「國民黨弱」　郝龍斌回擊民眾黨：成事不足敗事有餘

實習記者張鈞量／台北報導

前台北市長郝龍斌日前拋出「藍白合」議題，希望與民眾黨在野合作，未料卻遭民眾黨立委蔡壁如狠嗆「國民黨越來越弱」、「我們為什麼要跟他合」。對此，郝龍斌10日反嗆，在台北市連民進黨都不會說國民黨弱，「民眾黨絕對比我們弱很多」，但他也強調，民眾黨目前要勝選是成事不足，可是要扯下國民黨是敗事有餘的，所以兩黨合作是重要的。

▲▼前台北市長郝龍斌 。（資料照／記者李毓康攝）

▲前台北市長郝龍斌 。（資料照／記者李毓康攝）

郝龍斌受訪時重提藍白合的構想，他回顧，其實台北市長柯文哲當選市長那時候，就是白綠合，「那時國民黨是執政黨」，本來這也是政治的常態，在野的力量要發揮到最大，當然就是集合所有在野力量監督執政黨，柯文哲那時靠民進黨的支持當選台北市長，相信柯文哲也不會否認這件事情。

針對具體應該怎麼合作、若合作破局國民黨該何去何從？郝龍斌認為關鍵是「能戰能談」，他解釋，能談是兩個黨都得到最大利益，但若談不攏那當然要戰，「而且我也始終相信國民黨要能戰才能合」，就是自己要夠強，就算最後沒有人能合作，你還是要能戰，而且要有把握贏。

針對蔡壁如說「國民黨弱」，郝龍斌回擊，我們現在說不定是有些地方是比較弱，「可是國民黨在台北市，我相信民進黨都不會說國民黨弱，更不要說台灣民眾黨了，他絕對比我們弱很多啊」，所以能戰才能合。

郝龍斌也再次強調「藍白合」的重要性，針對台北市長的選戰，他分析，「我覺得以一對一的選舉，以民眾黨現在的實力，基本上他成事應該是不足的，可是他敗事、把國民黨扯下來，應該是有餘的、有可能的」。

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