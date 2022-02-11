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民眾黨轟「只凍漲」不治本　鄭運鵬：物價漲薪水也會漲

▲▼民眾黨召開「漲聲不停民怨起 只靠凍漲不可行」記者會 邱臣遠 張其祿 陳宥丞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委舉行「漲聲不停民怨起，只靠凍漲不可行」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

受到國際原物料價格上漲影響，全台自去年底起掀起一波漲價潮。台灣民眾黨立委邱臣遠、張其祿今（11日）上午舉行記者會，批評政府只靠凍漲「治標」，應善用供應鏈進行長遠調節，並解決經濟果實分配不均的問題；對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬回應，不要見樹不見林，政府推出6大措施穩定物價，且物價上漲薪水也會上漲，對國人來說是正面訊息。

邱臣遠今天舉行記者會表示，去年的消費者物價指數來到13年新高的1.96%，且有7個月份突破2%警戒線，其中5個月都集中在下半年，重要民生物資漲幅更高達2.47%，可見通膨早就有跡可循，但政府忙於公投補選等政治活動，卻輕忽物價上漲的嚴重程度；事實上，「萬物皆漲、薪水不漲」已是全民感受，根據104調查結果，2022年企業預期平均調薪僅3.1%，創下8年來次低，若以台灣年薪中位數50.1萬計算，每月僅能加薪1250元，根本跟不上物價漲幅。

張其祿補充，雖然行政院已宣布至4月底止免徵進口「黃小玉」營業稅，奶油、烘焙用奶粉等進口關稅減半，天然氣及瓦斯、雞蛋也凍漲，但減稅恐導致整體稅損突破百億元，非有效且公平公正的經濟政策，政府不該老是「挖東牆、補西牆」來處理民生供需問題。

張其祿建議，政府應從更長遠及深層的資源調度及供應鏈調節進行處理，進行國內外供應鏈盤整調度、釋出國內穀物庫存調節原料價格、獎勵提高國內民生物資生產量；並主動提升稽查囤貨強度，將已發現明顯違法行為者直接送法辦，以保障在疫情及國際局勢動盪下，台灣民生及物價穩定。

張其祿提醒，政府注意後續可能發生的「氣候通膨（greenflation，或稱綠通膨）」綠犀牛困境，莫讓「減碳就要面對更貴的生質燃料，吃飯則要面對更高的糧食價格」隨著供應鏈轉嫁給台灣業者及民眾。

對於台灣民眾黨立委質疑，鄭運鵬上午在黨團記者會回應，台灣是資本主義的經濟體，不是共產主義，所以大多數物資必須仰賴進口，在這一波全球疫情影響下，台灣一支獨秀，連續兩年經濟成長率都破紀錄，上市公司的營收利潤也創高，而這一波物價上漲是跟著國際物價，包括航運、原物料等狀況，不只台灣有，其他國家也是，「並不是被操作、被囤貨壟斷所造成的漲價措施」。

鄭運鵬表示，台灣民眾黨團質疑「治標不治本」，但他也必須說，不要「見樹不見林」，物價上漲一定會帶動薪資上漲，例如今年1月開始基本工資調漲，總統和行政院也呼籲企業跟進軍公教調薪4%，這對國人來說是正面訊息。

▲▼民眾黨召開「漲聲不停民怨起 只靠凍漲不可行」記者會 邱臣遠 張其祿 陳宥丞。（圖／記者屠惠剛攝）

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