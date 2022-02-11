加入CPTPP要13項配套修法　立法院最新4項待審法案曝光

▲民進黨團幹事長鄭運鵬。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

為加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）進一步完備修法，民進黨立委鄭運鵬今（11日）表示，目前13項相關修法法案已有9項完成修法程序，但仍有《專利法》、《著作權法》、《商標法》、《數位通訊傳播法》等4項法案尚待行政部門提出院版草案後，交付立院審議。

對於立法院新會期是否將加入CPTPP相關修法列為優先法案，鄭運鵬今天上午在黨團記者會說明，這幾個會期以來，行政院已經沒有提出優先法案的慣例了，因為立法院議事運作隨時都在變化，行政院必須尊重立法院的議事運作，民進黨團也要尊重各委員會召委的議事運作。

鄭運鵬說，行政部門在加入CPTPP所做的努力並不是自開放日本福島5縣市食品後才開始努力的，而是長期與立法院黨團合作，盤點出13項法案，目前包括《遠洋漁業條例》、《投資經營非我國籍漁船管理條例》等9項已完成立院審議，仍有《專利法》、《著作權法》、《商標法》、《數位通訊傳播法》等4項法案尚待立院審議。

其中，已經完成修法程序的法案包括，《遠洋漁業條例》、《投資經營非我國籍漁船管理條例》、《漁業法》、《藥事法》、《化粧品衛生安全管理法》、《植物品種及種苗法》、《農藥管理法》、《郵政法》，以及《專利法》第22項第3條等，均已於2016年起陸續修法完成。

民進黨立委林靜儀補充，加入CPTPP是一個漫長努力的過程，調整這些法規一方面是希望符合CPTPP的要求，另一方面也是希望可以與國際共通價值、規定做接軌，此外，過去各部會和立法院努力推動的修法中，如農業、教育、勞動人權相關法案，都與是否能加入CPTPP有相關。