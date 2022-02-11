　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東林管處傳捷報！連2日逮獲山老鼠　收回牛樟木及紅檜漂流木

▲▼滅鼠專案人員在山區埋伏，逮獲竊取林班地內牛樟木之山老鼠。（圖／台東林管處提供，下同）

▲▼滅鼠專案人員在山區埋伏，逮獲竊取林班地內牛樟木之山老鼠。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東林區管理處關山工作站聯合滅鼠專案執行單位，10日凌晨3時左右，查獲一起竊取牛樟木案件，所竊取的牛樟木市價近萬元，並查扣犯罪及運輸工具1批，全案偵訊後，以森林法、竊盜等罪移送。

春節連續假期結束後，林管處關山工作站在犯罪證據的掌握及科技器材的協助下，發現延平事業區第14林班國有林地附近有行跡可疑山老鼠出沒蹤跡，隨即聯繫轄區關山警察分局鹿野分駐所、保七總隊第九大隊刑事偵查小隊及台東專勤隊等滅鼠專案執行單位共同協力合作，鎖定該名山老鼠預計犯罪時間及可能出入動線，分工佈線埋伏。

▲▼滅鼠專案人員在山區埋伏，逮獲竊取林班地內牛樟木之山老鼠。（圖／台東林管處提供，下同）

10日凌晨3時左右，該名山老鼠，摸黑潛入林班內竊取森林主產物牛樟貴重木，在竊取得手準備下山時，早已被等待已久的專案人員鎖定，及在山區小徑上攔查，專案人員當場查獲竊取的牛樟贓木2塊，市價近萬元，並查扣犯罪及運輸工具1批，山老鼠見大勢已去，坦承自國有林班地內竊取牛樟，全案偵訊後，以森林法、竊盜等罪嫌移送台東地檢署偵辦，並繼續追查後續收贓管道，全力遏制收贓買賣等不法行為。

▲▼滅鼠專案人員在山區埋伏，逮獲竊取林班地內牛樟木之山老鼠。（圖／台東林管處提供，下同）

▲▼以監控設備查獲2名竊取紅檜漂流木嫌犯。

另關山工作站與鹿野分駐所也同樣以物聯網監控設備查獲竊取漂流木案件，2名犯嫌11日清晨竊取鹿鳴橋下溪床的紅檜漂流木，扣押犯罪車輛1部及紅檜0.03立方公尺、市價近2千元。

▲▼滅鼠專案人員在山區埋伏，逮獲竊取林班地內牛樟木之山老鼠。（圖／台東林管處提供，下同）

台東林區管理處表示，為瓦解與防堵這宛如野戰部隊的山老鼠肆虐山林，林管處早已積極與警政單位及移民署保持密切橫向聯繫，透過機關間的默契與情資分享，善用物聯網及各項科技裝備嚴密監控山區，徹底執行滅鼠專案，將山老鼠驅離山區，還給山林一個安靜的環境。同時也呼籲，目前尚未開放漂流木撿拾，民眾勿進入河川或海邊撿拾漂流木。

►快暗示情人，禮物送這個就對了

►在「無敵海景餐廳」海鮮吃到飽才329元！

ET快訊
戀上小娘娘按摩女！豪撒200萬換來「只是敷衍」　董A心碎了
網購族注意！有超商物流卡關　店到店取貨延遲
殖利率5％起跳！4檔「高股息ETF」填息超快　專家建議抱緊
人夫偷用擦擦筆　激戰問「讓妳痛痛？」正宮崩潰
高雄10歲童感染源找到了　急追回13人採檢結果出爐
確診者連2天到秀泰生活　業者緊急回應
升主管「月領70K、準時5點下班」他卻秒拒　網點現實面：傻子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

轟藍營反核食誤導市民　高雄正能量籲下架「韓粉議員」

台東林管處傳捷報！連2日逮獲山老鼠　收回牛樟木及紅檜漂流木

新北各級學校「開學首日」　瑞芳警啟動「護童專案」勤務

桃市議會國民黨團抗議解禁　要求核食勿進校園

300劑莫德納秒殺　部東醫院：兩周內還有500劑

快訊／台南北區小東路民宅傳火警　消防人員搶救4人脫困

高雄市確診個案19528匡列居家隔離者採陰　搭台鐵3班車民眾請領快篩

新學期展開　台東宣示反霸凌決心

東警婦幼隊前進幼兒園宣導　人身安全從小扎根

屢獲佳績！　關山人工濕地再獲濕地保育補助成效評鑑優等

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

遇超認真員工「拿雨刷」洗車　男驚：我車上的？誤會大了

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

《魷魚》智英變《殭屍校園》超吵自私女　出奧步害死同學..最美班長狠甩巴掌大解氣！

柯基散步見「鵝幫派」秒繞道　2鵝伸長脖子狂追：交過路費

徐乃麟無預警報喜：要當阿公了！　曝小兒子「在美國確診Omicron」

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

轟藍營反核食誤導市民　高雄正能量籲下架「韓粉議員」

台東林管處傳捷報！連2日逮獲山老鼠　收回牛樟木及紅檜漂流木

新北各級學校「開學首日」　瑞芳警啟動「護童專案」勤務

桃市議會國民黨團抗議解禁　要求核食勿進校園

300劑莫德納秒殺　部東醫院：兩周內還有500劑

快訊／台南北區小東路民宅傳火警　消防人員搶救4人脫困

高雄市確診個案19528匡列居家隔離者採陰　搭台鐵3班車民眾請領快篩

新學期展開　台東宣示反霸凌決心

東警婦幼隊前進幼兒園宣導　人身安全從小扎根

屢獲佳績！　關山人工濕地再獲濕地保育補助成效評鑑優等

羅志祥跳舞到底強不強？　專業舞者分析「有3個很大優點」：強啊

昆凌懷三胎最新自拍「上圍激增」　素顏亮相…超狂孕期狀態曝光！

「妳要看到血流成河嗎？」網友留言挨告恐嚇　《海綿寶寶》救了他

華劇女星驚曝「持修真面目」：連工作人員都認證！

數位人民幣侵台？央行：手機APP下載不代表可使用

姊夫留職停薪「監督家族企業」傷警形象　陳玉珍：跟我職權無關　

戀上小娘娘按摩女！豪撒200萬竟換來「只是敷衍」　董A心碎了

超過8點入住「每小時加收150元」　客嗆黑店！櫃台怒：一晚才600欸

洗菜加鹽、小蘇打恐更毒！專家「關鍵1動作」洗掉農藥蟲卵

印尼剛買42架法國「飆風戰機」　美國宣布：出售36架F-15ID

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

地方熱門新聞

陳品杰退黨　嘆昔日身上「Tiffany blue」太沈重

即／台中工廠深夜大火！警消急灌救

法拍會來！VOLVO V60 下殺5折起

羅智強徒步第三天　桃園人熱情成前進力量

台南歸仁變電所饋線跳脫近3千戶大停電

會勘三山國王廟古蹟修復工程

電瓶可以永久不壞？「天揚」推新科技

基隆完成73校園清消工作　通令各校維持隔板用餐

三芝分館推「書香乞龜」　陪學童閱讀收心

教育局說明校園防疫整備作為

高雄個案台南匡列相關接觸者210人快篩陰性

鹹豬手+露鳥俠！苗警公布警示地點

基隆西岸橋下改造　拆電桿增休閒設施8月完工

台南北區小東路民宅傳火警救4人脫困

更多熱門

相關新聞

善用科技偵查、有效整合機關資源　聯手揪出山老鼠

善用科技偵查、有效整合機關資源　聯手揪出山老鼠

台東林區管理處關山工作站與鹿野分駐所、保七總隊第九大隊刑事偵查小隊及臺東專勤隊等滅鼠專案執行單位共同協力合作，於10日凌晨3時左右，查獲一起竊取森林主產物牛樟木案件，所竊取的牛樟木市價近萬元，並查扣犯罪及運輸工具1批，全案偵訊後，以森林法、竊盜等罪移送。

肖楠慘遭盜採肢解　10山老鼠遭起訴

肖楠慘遭盜採肢解　10山老鼠遭起訴

廂型車塞滿440公斤漂流木　花蓮2男女送辦

廂型車塞滿440公斤漂流木　花蓮2男女送辦

男偷貨車丟河床　換交通工具逃33km仍被逮

男偷貨車丟河床　換交通工具逃33km仍被逮

竹縣破獲300公斤珍貴木　8山老鼠4收押

竹縣破獲300公斤珍貴木　8山老鼠4收押

關鍵字：

林管處捷報山老鼠收回國有牛樟木紅檜漂流木

讀者迴響

熱門新聞

只有9天！7-11悄推出「隱藏優惠」　妹子嗨喊賺到

看護中樂透！爽到不會煮飯：晚餐叫媽弄

即／高雄保時捷男持槍搶銀行

台南「龍崎空山祭」突停電！山中都是尖叫聲

錄取率超高！「考上1職業」他後悔了

「外公外婆」正名　今起改叫阿公阿嬤

陸網爆李靚蕾「可能要坐牢」！　洩王力宏訴訟進度

即／高雄暴增13例！大量足跡公布

網瘋猜《華燈初上》兇手「是女生」！

快訊／今本土+18！境外暴增61例

擁影響力「YouTuber是誰？」　網一致點名他

「正宮暴瘦22kg」最新近況曝光！

快訊／李靚蕾五點反控「慘被王力宏凍結帳戶」

即／高雄10歲童聚餐感染源出爐

出奇招潑蟑討債　主嫌恐嚇罪判6月

更多

最夯影音

更多
「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨
龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

遇超認真員工「拿雨刷」洗車　男驚：我車上的？誤會大了

遇超認真員工「拿雨刷」洗車　男驚：我車上的？誤會大了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面