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撿漂流木當柴燒！廂型車塞滿440公斤　花蓮1男1女侵占罪移送

▲1男1女在花蓮溪出海口違法撿拾漂流木遭岸巡人員當場查獲。（圖／第一二岸巡隊提供，下同）

1男1女在花蓮溪出海口違法撿拾漂流木遭岸巡人員當場查獲。（圖／第一二岸巡隊提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

海巡署東部分署第一二岸巡隊南濱守望哨執勤人員3日下午發現於花蓮溪口北岸，有民眾運用廂型車違法撿拾及載運漂流木，撿拾之木料經秤重，重量約達440公斤，相關涉案人員由本隊司法小隊帶回實施偵訊屬實，依刑法侵占罪移送花蓮地檢署偵辦。

岸巡隊南濱守望哨執勤人員3日下午執行海面岸際偵蒐勤務時，發現花蓮溪口北岸有一輛形跡可疑之白色廂型車，且車輛旁疑似有民眾非法撿拾漂流木，立即通報司法小隊前往現場查緝。

▲1男1女在花蓮溪出海口違法撿拾漂流木遭岸巡人員當場查獲。（圖／第一二岸巡隊提供，下同）

漂流木經秤重後計約440公斤，林管處確認已違反刑法337條侵占罪。

司法小隊到達現場後，當場查獲非法撿拾木頭一批及1男1女2名嫌犯，隨即通報行政院農業委員會林務局花蓮林管處南華工作站及保安警察第七總隊第九大隊花蓮分隊至現場協助確認。

經林管處南華工作站確認該行為已違反刑法337條侵占罪，漂流木經秤重後計約440公斤，2名民眾及證物後續由司法小隊帶回進行偵訊筆錄製作，並依刑法侵占罪移送花蓮地檢署偵辦。

據調查初步了解，涉案1男1女，其中男性為外籍人士，女性為本國籍，2人表示，要撿拾漂流木當柴火燒。

第一二岸巡隊表示，岸際漂流木為國有財產，除地方政府公告開放撿拾區域、時間及條件外，未經許可不得任意撿拾，民眾切勿以身試法，民眾於岸際若發現任何不法情事，可透過海巡署「118」服務專線通報，將立即派員前往處理。

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關鍵字：

漂流木廂型車侵占罪

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