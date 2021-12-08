竹縣破獲山老鼠一條龍　搜出300公斤珍貴木！8人落網4收押



▲新竹縣警破獲山老鼠集團，現場查扣300多公斤珍貴木。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹檢警日前破獲一起山老鼠盜採林木案件，7個公部門聯手於本月7日持搜索票、拘票，兵分多路前往突襲，查緝以羅男為首的8名山老鼠，扣押肖楠、牛樟等森林貴重木約300餘公斤。經漏夜訊問，其中羅姓主嫌等4人涉嫌違反森林法罪嫌重大，8日羈押禁見獲准，其餘4人則分別2萬元具保或限制住居。

新竹地檢署檢察官陳子維指揮竹縣警橫山、新埔分局等共7個公部門單位，於 12月7 日兵分多路破曉出擊。檢方表示，本案涉案事實繁雜，且採盜伐、銷贓一條龍之作業模式，因此另指派國土專責小組檢察官邱志平、翁貫育、葉子誠、沈郁智、馮品捷協同訊問涉案人，並由檢察事務官同步分析相關卷證以發揮偵查效能。

▲8名山老鼠中，羅姓主嫌等4人遭聲押禁見，另外4人則分別2萬交保或限制住居。

檢察官漏夜訊問羅姓主嫌等8人，認其中4人涉嫌違反森林法等罪嫌重大，8日凌晨向法官聲請羈押獲准，其餘4人則2萬元交保或限制住居。

新竹地檢署表示，守護森林、愛護國土是讓這片土地得以永續發展的不二法門，地檢署對於任何濫墾盜伐、戕害國土環境之行為，必定嚴辦，以懲不法。

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