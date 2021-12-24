狡猾男偷貨車「開到沒油丟河床」　狂換交通工具逃33km仍被逮

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名吳姓男子深夜騎車行經一處公園準備上廁所時，突然看見停在一旁的自小貨車鑰匙未拔，竟心生歹念直接開走，為了要躲避警方查緝，他還變換交通方式，返回現場騎回機車，企圖混淆警方偵辦方向，但員警耐心過濾上百組監錄系統，抽絲剝繭後，在33公里外的六龜區抓到吳男，訊後依竊盜罪嫌移送偵辦。

▲吳男將偷來的貨車開去載運漂流木，後來因沒油就隨意丟棄河床邊。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方調查，62歲吳姓男子於12日凌晨3時許，騎乘機車經過美濃區一處公園準備上廁所，看見停放在一旁的自小貨車無人看管，且鑰匙還插在上面，竟起貪念便直接將貨車開回六龜區的住家停放。

警方還發現吳男十分狡猾，為了躲避查緝，他天亮後才搭乘客運返回美濃區，再徒步走了2公里多的路程回現場騎回自己的機車，藉變換交通方式的手法，企圖混淆警方偵辦方向，還好員警耐心過濾上百組監錄系統，鎖定畫面中出現的疑似車輛燈光，抽絲剝繭順利查到吳男。

吳男見警方找上門來，自知難逃法網，隨即坦承犯案，還表示偷來的小貨車，是用來前往荖濃溪河床撿拾漂流木，他害怕被警方發現還刻意選擇山區小路繞行，但後來因開到沒油就隨意棄置於河床上，隨後帶著警方將小貨車尋回交還給失主。警方訊後，依違反竊盜罪嫌將吳男移送橋頭地方檢察署偵辦。

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