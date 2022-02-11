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善用科技偵查、有效整合機關資源　聯手揪出山老鼠

▲台東林區管理處關山工作站與鹿野分駐所、保七總隊第九大隊刑事偵查小隊等單位聯手抓出山老鼠。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東林區管理處關山工作站與鹿野分駐所、保七總隊第九大隊刑事偵查小隊等單位聯手抓出山老鼠。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東林區管理處關山工作站與鹿野分駐所、保七總隊第九大隊刑事偵查小隊及臺東專勤隊等滅鼠專案執行單位共同協力合作，於10日凌晨3時左右，查獲一起竊取森林主產物牛樟木案件，所竊取的牛樟木市價近萬元，並查扣犯罪及運輸工具1批，全案偵訊後，以森林法、竊盜等罪移送。

春節連續假期結束後，林管處關山工作站在犯罪證據的掌握及科技器材的協助下，發現延平事業區第14林班國有林地附近有行跡可疑山老鼠出沒蹤跡，隨即聯繫轄區關山警察分局鹿野分駐所、保七總隊第九大隊刑事偵查小隊及臺東專勤隊等滅鼠專案執行單位共同協力合作。

從該名山老鼠的所留下的各項跡證與行為開始分析，在抽絲剝繭與反覆模擬後，鎖定該名山老鼠預計犯罪時間及可能出入動線，分工佈線埋伏，全力遏止破壞山林生態的盜伐（採）森林主、副產物等行為發生，一旦該名山老鼠有任何妄動行為，專案小組即可將其緝捕。

▲台東林區管理處關山工作站與鹿野分駐所、保七總隊第九大隊刑事偵查小隊等單位聯手抓出山老鼠。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東林區管理處關山工作站與鹿野分駐所、保七總隊第九大隊刑事偵查小隊等單位聯手抓出山老鼠。（圖／記者楊漢聲翻攝）

在10日凌晨3時左右，該名山老鼠，摸黑潛入林班內竊取森林主產物牛樟貴重木，在竊取得手準備下山時，早已被等待已久的專案人員鎖定，及在山區小徑上攔查，專案人員當場查獲竊取的牛樟贓木2塊，市價近萬元，並查扣犯罪及運輸工具1批。

山老鼠見大勢已去，坦承自國有林班地內竊取牛樟，全案偵訊後，以森林法、竊盜等罪嫌移送臺東地檢署偵辦，並繼續追查後續收贓管道，全力遏制收贓買賣等不法行為。

另關山工作站與鹿野分駐所也同樣以物聯網監控設備查獲竊取漂流木案件，2名犯嫌本11日清晨竊取鹿鳴橋下溪床的紅檜漂流木，扣押犯罪車輛1部及紅檜0.03立方公尺、市價近2千元。

台東林區管理處表示，為瓦解與防堵這宛如野戰部隊的山老鼠肆虐山林，林管處早已積極與警政單位及移民署保持密切橫向聯繫，透過機關間的默契與情資分享，善用物聯網及各項科技裝備嚴密監控山區，徹底執行滅鼠專案，將山老鼠驅離山區，還給山林一個安靜的環境。同時也呼籲，目前尚未開放漂流木撿拾，民眾勿進入河川或海邊撿拾漂流木。

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