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社會 社會焦點 保障人權

千年肖楠慘遭肢解　「山老鼠10人團」盜賣國有林木2千萬

▲桃園地檢署檢察官去年9月指揮保七總隊在桃園市復興區山區查獲山老鼠盜採珍貴肖楠等國有林木，警方當場人贓俱獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲復興區山區查獲山老鼠盜採珍貴肖楠等國有林木。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子自組山老鼠集團，夥同復興區在地住民深入山區盜伐肖楠等珍貴國有林木，不少肖楠與扁柏樹齡甚至高達千年以上，檢警查出，李男等集團共約10人盜伐肖楠後予以支解，再背負下山至北部地區藝品店銷贓，桃檢去年9月指揮保七總隊員警從上游抄到下游，先後拘捕主嫌李男與同夥共10人到案。李男等集團盜伐肖楠林木從中獲取至少2000萬元以上，訊後依違反森林法將李男等10人提起公訴。

檢警調查，56歲的李姓男子指揮與收受盜採肖楠珍貴樹林木並負責銷贓，他在桃園市復興區與當地住民合作，指揮包括50歲的張姓男子、2名曾姓男子、4名胡姓男子與40歲的羅姓男子等8人，以大溪事業區第36至41國有林班地為目標盜採珍林木。

▲桃檢去年9月指揮保七總隊在桃園市復興區山區查獲山老鼠盜採珍貴肖楠、扁柏等國有林木，警方當場人贓俱獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲警方當場人贓俱獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢方發現，張等8名男子多為親戚、鄰居，負責砍伐、背工等角色，自去年2月至7月間各自持鏈鋸進入深山，鎖定肖楠與扁柏等巨型林木盜伐肢解，再切成數塊，由人工背負運送徒步下山。據指出，背負者可運約40公斤左右木材，背負至台7線後與李男碰面，再開車到李男在大溪區工廠變賣，李以每公斤200元至400元不等收贓，背工每次背負木材可獲8000元至1萬2000元不等酬勞。

▲桃園地檢署檢察官指揮保七總隊查獲山老鼠盜採珍貴國有林木，警方在工廠搜出大批國有林木等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署檢察官指揮保七總隊查獲大批國有林木等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

全案經桃檢署民生兼國土、醫療專組檢察官陳寧君指揮保七總隊，去年9月兵分3路搜索，先查獲下游的三峽區某藝品店，後來再搜索李男大溪廠房，最後再循線查獲8名背工，檢警起獲包括肖楠、扁柏227件，重達1萬餘公斤，粗估價格逾2000萬元，檢警並查扣包括堆高機、挖土機器材證物。

桃檢指出，本案經團隊鍥而不捨追查，破獲山老鼠盜伐集團，已對國有珍貴林木造成嚴重侵害，經檢察官偵查終結，將李男等10人依涉犯森林法竊取主產物為貴重木罪嫌提起公訴，最重可處有期徒刑10年6個月，併科贓額10倍至20倍以下之罰金。另亦聲請沒收李男等人之不法犯罪所得與作案用手機、機具等證物。

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