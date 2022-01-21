千年肖楠慘遭肢解　「山老鼠10人團」盜賣國有林木2千萬

▲復興區山區查獲山老鼠盜採珍貴肖楠等國有林木。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子自組山老鼠集團，夥同復興區在地住民深入山區盜伐肖楠等珍貴國有林木，不少肖楠與扁柏樹齡甚至高達千年以上，檢警查出，李男等集團共約10人盜伐肖楠後予以支解，再背負下山至北部地區藝品店銷贓，桃檢去年9月指揮保七總隊員警從上游抄到下游，先後拘捕主嫌李男與同夥共10人到案。李男等集團盜伐肖楠林木從中獲取至少2000萬元以上，訊後依違反森林法將李男等10人提起公訴。

檢警調查，56歲的李姓男子指揮與收受盜採肖楠珍貴樹林木並負責銷贓，他在桃園市復興區與當地住民合作，指揮包括50歲的張姓男子、2名曾姓男子、4名胡姓男子與40歲的羅姓男子等8人，以大溪事業區第36至41國有林班地為目標盜採珍林木。

▲警方當場人贓俱獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢方發現，張等8名男子多為親戚、鄰居，負責砍伐、背工等角色，自去年2月至7月間各自持鏈鋸進入深山，鎖定肖楠與扁柏等巨型林木盜伐肢解，再切成數塊，由人工背負運送徒步下山。據指出，背負者可運約40公斤左右木材，背負至台7線後與李男碰面，再開車到李男在大溪區工廠變賣，李以每公斤200元至400元不等收贓，背工每次背負木材可獲8000元至1萬2000元不等酬勞。

▲桃園地檢署檢察官指揮保七總隊查獲大批國有林木等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

全案經桃檢署民生兼國土、醫療專組檢察官陳寧君指揮保七總隊，去年9月兵分3路搜索，先查獲下游的三峽區某藝品店，後來再搜索李男大溪廠房，最後再循線查獲8名背工，檢警起獲包括肖楠、扁柏227件，重達1萬餘公斤，粗估價格逾2000萬元，檢警並查扣包括堆高機、挖土機器材證物。

桃檢指出，本案經團隊鍥而不捨追查，破獲山老鼠盜伐集團，已對國有珍貴林木造成嚴重侵害，經檢察官偵查終結，將李男等10人依涉犯森林法竊取主產物為貴重木罪嫌提起公訴，最重可處有期徒刑10年6個月，併科贓額10倍至20倍以下之罰金。另亦聲請沒收李男等人之不法犯罪所得與作案用手機、機具等證物。

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