何志偉轟黃郁婷「沒腦袋只會溜冰」　黃國書拋修法取消失格國手資格

▲黃國書（中）舉行記者會，要求體育署完善法制避免爭議重演。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

中華隊國手黃郁婷因身著中國隊服、又稱參加北京冬奧「在主場作戰」引發爭議，民進黨立委何志偉今（11日）受訪砲轟「沒有腦袋只會溜冰」、「閉嘴好不好」；立委黃國書則舉行記者會，呼籲體育署在今年6月成都世大運之前，修正《國家代表隊選手參賽處理辦法》，取消有「損及團體形象或國家榮譽之不當行為」的選手資格，體育署回應，將研議修法並加強選手教育。

何志偉今天上午受訪說，他要說超級政治不正確的話，「黃郁婷就是一個沒有什麼腦袋只會溜冰的人而已嘛」，運動員怎麼會有政治判斷、公關邏輯呢？他呼籲，「黃郁婷妳給我閉嘴好不好？妳那張嘴就是害死你自己，搞到兩岸之間大火爆的起頭跟來源嘛！今天早上還看到妳在電視裡面哭，不知道是在哭什麼？妳就閉嘴就好。」

何志偉說，黃郁婷本來是國家培育的種子，沒想到變成兩岸之間的「火種」，星火燎原燒這麼大，這件事情該怎麼辦就怎麼辦，她可以當東京奧運掌旗官，但是絕對要當一個閉嘴的掌旗官，「我們什麼時候看到掌旗官邊拿麥克風邊掌旗的？她現在就是兩個都想，結果搞得烏煙瘴氣。」

防止黃郁婷事件重演 黃國書：體育署應修法取消失格選手資格

此外，長期關注體育運動議題的黃國書也舉行「黃郁婷事件無法可管？籲請體育署修正《國家代表隊選手參賽處理辦法》」記者會，呼籲體育署盡速修法，建立處理機制，別讓選手出國爭光卻讓台灣顏面無光。

黃國書強調，代表隊選手言行舉止攸關國家形象，類似事件若在其他國家發生，結果大不相同，例如中國男籃球員趙睿曾因穿美國國旗運動外套，遭中國籃協處分無法入選國家隊；而最近烏俄兩國局勢緊張，近日烏克蘭體育部長也呼籲自家選手，避免與俄羅斯運動員接觸。

黃國書表示，運動員在外即代表國家，有肩負維護國家榮譽的責任，但我國體育署面對此事件卻毫無作為、無法可管；例如現行《國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法》僅規範，選手於培訓或參賽期間有4種情形可經由單項協會或中華殘總、中華聽體協、中華智體協提經紀律委員會審議後，懲處或取消其代表隊選手資格，但這4項規範卻無法適用於黃郁婷事件。

黃國書主張，體育署應修改該辦法為「違規使用運動禁藥，或其他損及團體形象或國家榮譽之不當行為，經查證實」，或新增第五款「其他損及團體形象或國家榮譽之不當行為，經查證屬實」，以明確未來處理的依據。他提醒，今年中國仍將舉行成都世大運、杭州亞運，中國利用體育賽事進行政治統戰不會減少，應完善法制避免爭議重演。

教育部體育署副署長洪志昌回應，將會盡快與法制單位針對立委提出的建議，研議修正法條，且對於今年6月成都世大運、9月杭州亞運，也會加強選手言行教育，做一些指導。

現行《國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法》規定4種取消選手資格的範圍包括：一、未依選手培訓參賽實施計畫參加國家代表隊培訓及參賽；二、違規使用運動禁藥，損及團體形象或國家榮譽，經查證屬實；三、不聽從教練指導或有破壞國家代表隊團體和諧；四、變賣或使用公有器材設備，涉有營私圖利行為者。