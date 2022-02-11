屏東初選內戰　莊瑞雄暗酸2對手停在現在「只有我走向未來」

▲莊瑞雄、周春米、鍾佳濱。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委鍾佳濱今（11日）上午在屏東市舉行記者會，正式宣布角逐2022屏東縣長提名，將迎戰立委莊瑞雄、周春米。對此，莊瑞雄給予祝福，但也不忘暗酸說，周春米、鍾佳濱都要延續屏東縣長潘孟安的光榮時光，是「停留在現在」，「只有莊瑞雄要超越，帶領屏東走向未來」。

鍾佳濱今天上午舉行「有經驗會做事」參選記者會，包括屏東縣前縣長曹啟鴻、被視為副總統賴清德子弟兵的立委郭國文、高雄市議員高閔琳現身力挺，百位學者連署推薦，甫當選的立委林靜儀也透過影片表達支持。鍾會中肯定潘孟安施政，並拋出「創造財富、提升環境品質、維持幸福感」、建立完整產業願景等政策，爭取民眾支持。

莊瑞雄表示，黨內競爭都是兄弟各自爬山，相信都會維持民進黨優良傳統，在初選競爭，在大選團結。而目前外界的擔心，主要來自行政資源的動員、及對手國民黨的介入，相信屏東縣民是厭惡，不公平的競爭與跟敵對政營暗通款曲。

莊瑞雄說，祝福鍾佳濱的記者會順利成功，也希望如他幾次參選記者會所標示「參選到底」的決心，讓屏東縣初選成為新的典範。

對於鍾佳濱、周春米兩位競爭對手，莊瑞雄說，他們都要延續潘孟安留下的光榮時光，停留在現在，只有莊瑞雄，要超越，甚至超越高雄，「我帶領屏東走向未來。」

▼民進黨立委鍾佳濱宣布參選角逐屏東縣長提名。（圖／鍾佳濱國會辦公室提供）