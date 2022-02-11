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鍾佳濱打「做事牌」宣布選屏東縣長　周春米祝福：督促跑更勤做更多

▲▼民進黨立委鍾佳濱（左）、周春米（右）。（合成圖／ETtoday資料照）

▲民進黨立委鍾佳濱（左）、周春米（右）。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委鍾佳濱今（11日）上午正式宣布角逐2022屏東縣長提名，對此，競爭對手之一、獲得屏東縣長潘孟安支持接棒的立委周春米也給予祝福，表示期待「兄弟姐妹爬山各自努力」，並直言自己雖無舌燦蓮花，也沒有常常在台北的電視出現，但一直耕耘地方，「現在愈跑愈是信心十足。」

鍾佳濱今天上午舉行「有經驗會做事」參選記者會，包括屏東縣前縣長曹啟鴻、被視為副總統賴清德子弟兵的立委郭國文、高雄市議員高閔琳現身力挺，百位學者連署推薦，甫當選的立委林靜儀也透過影片表達支持。鍾佳濱在會中肯定潘孟安施政，並拋出「創造財富、提升環境品質、維持幸福感」、建立完整產業願景等政策，爭取民眾支持。

對此，周春米今天表示，黨內初選是由黨訂定遊戲規則的競爭，任何黨內同志宣布參選，她都給予祝福；也期待兄弟姐妹爬山各自努力，進行一場良性的競爭。

周春米表示，民進黨是民主成熟的政黨，建立黨內初選制度已經行之有年，黨內同志必須努力尋求鄉親的認同支持，才能贏得最後的勝選；她雖然沒有舌燦蓮花，也沒有常常在台北的電視出現，但一直惦惦在地方耕耘，關注屏東土地的每一件大小事，現在愈跑愈是信心十足。

因此，周春米說，祝福黨內同志宣布參選的同時，她也會督促自己及團隊跑得更勤、做得更多，讓周春米成為屏東鄉親最值得信任、託付縣政的人選。

▼民進黨立委鍾佳濱宣布參選角逐屏東縣長提名。（圖／鍾佳濱國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委鍾佳濱宣布參選角逐屏東縣長提名。（圖／鍾佳濱國會辦公室提供）

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