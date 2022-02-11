「Omicron妹妹」BA.2傳染力高33%　免疫逃脫能力更強





▲研究指出，BA.2確診者把病毒傳染給他人的可能性，比BA.1確診者高出約33%。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

有「Omicron妹妹」之稱的新冠亞變種BA.2擴散全球57國，如今已成為丹麥主要流行病毒株。丹麥研究發現，亞變種BA.2傳染力比「姐姐」BA.1還要快33%，更能感染已經接種過疫苗的人，但所幸症狀並沒有變得更嚴重。

綜合路透、太陽報報導，在全球Omicron原始毒株擴散之際，丹麥今年1月第2週時，亞變種BA.2在短時間內取代BA.1成為境內主要毒株。科學家在2021年12月至2022年1月針對8500多戶丹麥家庭進行新冠確診調查，發現BA.2比BA.1更具傳染性，且擁有免疫逃脫特性，降低疫苗防護效果。

研究指出，BA.2確診者把病毒傳染給他人的可能性，比BA.1確診者高出約33%。首席研究作者普萊斯納（Frederik Plesner）說，「如果在家接觸到確診BA.2的人，7天內染疫機率為39%；若是接觸到確診BA.1，確診機率則為29%」。文中提到，接種疫苗可降低確診者症狀變輕，讓大多數人出現類似感冒症狀。

不過研究也指出，施打疫苗仍發揮重要作用，因為與未接種者相比，完整接種者與已經施打加強針者的人較不容易被感染或傳播這些亞變種。依據初步分析，BA.2與BA.1在住院風險方面並無差異。

事實上，亞變種BA.2又被稱為「隱形變種」（Stealth Omicron）。這是因為Omicron原病毒具有一個特別遺傳特徵，讓科學家在進行PCR測試時，能迅速地分辨患者感染的是Omicron還是Delta，但是BA.2身上卻沒有相關特徵，導致科學家在區分病例時，難以辨別病例是否屬於BA.2。

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