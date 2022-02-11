逾萬港人避疫塞爆深圳灣！「闖關者」通宵等隔離　有人滯留34小時

記者蔡儀潔／綜合報導

香港疫情大爆發，不少人決定「北上」避疫，短短9天已有超過1.1萬港人離境。深圳灣口岸塞滿人潮，有數百人沒有成功預約到隔離酒店，便到現場「闖關」前往大陸，更有人發文稱滯留了34小時才到深圳。

▲香港連續3天新增確診約1000例。（圖／路透）

據香港《東網》報導，深圳灣管制站是港深之間人流往來的「大動脈」，數據顯示，1日至9日共有13592人出境，當中近83%為香港市民。單計9日當天，就有1790名港人經深圳灣出境，較1日的823人，足足多出967人，升幅為1.17倍。

▲深圳灣人龍 。（圖／翻攝自小紅書）

《香港01》指出，9日晚有大批人士在口岸通宵等候。其中一名市民表示，10日中午估計有約500人在等，即使已經預約隔離酒店，也不知何時能離開，「真的很不方便。」

由於深圳隔離酒店一房難求，訂不到房的人決定直接去「闖關」。該市民引述現場工作人員說法，稱9日估計有400人沒有預約隔離酒店，由於理解香港疫情嚴重，出於同理心，因此沒有遣返「闖關者」。

▲深圳灣口岸排隊民眾。（圖／翻攝自小紅書）

有民眾在社群平台「小紅書」發文，稱「站了14個鐘頭終於坐上分配酒店的巴士」。另外有一位民眾是9日當天到深圳灣等待，足足滯留了34小時，最後在10日晚間23時57分過關。

深圳市人民政府口岸辦公室日前發布，指近期深圳灣口岸入境人員大幅增加，隔離酒店持續爆滿，「接轉資源能力嚴重超限，出現部分未預約旅客滯留現場情況」，為避免影響已預約人士，呼籲入境者要遵守先預約隔離酒店的規則。