可不可手搖妹「過年狂上6天班」還染疫！網見足跡圖心疼：只休初四

記者施怡妏／綜合報導

新北市10日新增17例確診個案，其中一名為汐止可不可熟成紅茶20多歲的女店員（案19492），新北市公布個案足跡，發現該女子過年期間幾乎都在上班，9天的年假就有6天在上班，每一天的工時都長達8小時，不少網友看了很心疼，「只覺得她也很衰，過年要上班還被染疫」。

▲女店員過年還給上班，圖為示意圖。（示意圖／記者張菱育攝）

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衛生局說明，個案已接種2劑疫苗，2/3出現咳嗽、有痰症狀，2/4頭暈，2/9晚間前往醫院採檢，PCR陽性、Ct值21，收置專責病房隔離治療。新北衛生局昨晚證實，該個案的同事也出現症狀，快篩呈陽性，目前匡列該個案居住新北市的接觸者12人居家隔離進行採檢，相關足跡通知清消，感染源持續疫調中。

新北市政府公布案19492足跡，過年連假期間，有6天都在上班，除夕、初一、初二、初三、初五、初六都有排班，上班時間都是8小時，且過年期間也都在汐止區活動，只有2月8日休假才前往台北市活動。

不少網友看到後心疼表示，「我只看到過年還要上班的辛苦服務業」、「過年上班好辛苦，祝早日康復」、「才20多歲，感覺是個很拚的年輕人啊，加油」、「她足跡好單純，怎麼會感染」、「大過年的只有初四才休假，辛苦了！好好休養」、「看了足跡只覺得他也很衰，過年要上班還被染疫，總之一句，不管是確診者還是汐止的人民大家要身體健康、平平安安，渡過這疫情，加油」。

可不可熟成紅茶汐止中興店於臉書粉專發出最新公告表示，「為配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，2022年2月10日至2022年2月23日暫停營業14天，停業期間將全面進行清消，造成不便敬請見諒。」對此，業者也作出最新回應，證實有員工確診，目前該店所有員工因爲都有相關接觸，故全數在家自主隔離14天，也皆已做完PCR檢測，門市部分即起則停業14天。

▼案19492足跡。（圖／新北市府提供）

