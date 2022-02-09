打疫苗會死掉「算他運氣不好」　柯文哲：體內免疫系統怎麼那麼怪

記者蘇晏男／台北報導

新北市板橋1家4口確診，其中姊姊（案19355）在台北市信義區的勤業眾信聯合會計師事務所上班。針對最新匡列進展，台北市長柯文哲9日指出，1人確診，疫調還沒做完就匡列400人，這樣會玩不下去，所以自己主張疫苗打好打滿，然後使用疫苗護照，有打疫苗，管制就解除。但對於打疫苗猝死案，柯文哲竟說出，「那個算他運氣不好，就是他體內免疫系統怎麼那麼奇怪」。

▲台北市長柯文哲9日出席北市防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

台北市9日下午召開防疫記者會，媒體詢問，有確診的會計師事務所，目前看起來要做疫調情況比較複雜，有無設定目標做完疫調？確診者接觸到的超商跟麥當勞，他們的員工現在匡列採檢了多少人？是否針對顧客有發細胞簡訊？而既然匡列這麼多人，還聽說內部有些大家一起吃飯情況，會不會擔心確診情況不樂觀？

台北市副市長黃珊珊回應，昨天做疫調有請公司能夠了解一下實際狀況，就是因為沒辦法說清楚實際接觸的人，所以北市只好認為大部分在那時間有打卡進入的人有風險，但疫調還是要尊重第一線同仁判斷，畢竟他們是現場一個個確認的。現在疫調的確還在進行中，過程中一定會再去每個地方調查有無新狀況，其他地方現在還在做疫調，可能會陸續增加。

接著，柯文哲說，一人確診，現在居家隔離就已超過400個，而且疫調還沒做完，一做完不知道要匡列多少人。所以要開始思考，到這一刻，他自己主張疫苗打好打滿，然後使用疫苗護照；有打疫苗，管制就解除，不用那麼嚴格。但有人會說，打過疫苗不保證100％不敢染，「沒有錯！」但是機率比較低，就算感染，症狀也不嚴。

不料，柯文哲突表示，「啊打疫苗還會死掉的，那個算他運氣不好，就是他體內免疫系統怎麼那麼奇怪」，有沒有？還是有。

柯文哲認為，醫學是統計的科學，所以老實講，為了一個確診就把一個公司關掉，「哇！這個實在是！」而且疫調還沒做好就居家隔離400個人，而除夕那天居隔超過2萬人，真的要想想看，這個這樣玩不下去。

記者追問，「所以你覺得他們確診人數不太樂觀？」柯文哲回應，到現在為止，台北市還沒有不明感染源，「還是乾淨的，但是代價太大了」。他解釋，因為要匡列夠大，才能圈起來，現在圈到外面感染的不多，所以還是圈的住， 只是代價太大。而有圈起來的，疫苗打好打滿就算了，會不會感染然？有可能，但是機率低很多。

柯文哲強調，現在要開始走向用機率來決定，防疫、紓困、振興、轉型，不能眼光都放在防疫，這樣玩不下去。「我是實際的執政人，跟衛福部長的立場不一樣。」

目前北市針對該事務所祭出「勤業專案」，匡列同樓層403人，並希望職場大樓7000人自我採檢快篩。