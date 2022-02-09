幕後／解酒駕風暴！民眾黨擬取消林致兵、陳品杰提名　2選區不提新人選

▲民眾黨主席、台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨近來因為提名有假就前科的議員參選人，引來外界的質疑與批評。為此，身為黨主席的柯文哲親自出手，點名新北市黨部主委楊博宇、黨秘書長兼桃園市黨部主委的謝立功，要負最大責任；至於2位當事人，若勸退不成，將走選決會手段取消提名，但未來在該2選區，民眾黨也不會再提名新的人選。

由於酒駕對柯文哲來說形同「天條」，過去就發生自己的學生遭酒駕撞死，自己身為外科手術權威卻無力回天的憾事，因此柯更是無法接受酒駕問題發生在自己領導的民眾黨內。

此次酒駕風波延燒，柯文哲對於黨內領導階層頗有微詞，在9日的會議中，柯直接點名兼任黨秘書長與桃園市黨部主委的謝立功、新北市黨部主委楊博宇2人，要負最大責任，認為如果一開始有處理好，就不會讓事態演變至此。

與會人士指出，柯文哲在會中決議，未來黨內要訂定酒駕條約，黨公職人員若有酒駕狀況，一律開除黨籍，選舉提名人則會撤銷提名。至於此次鬧出酒駕風波的林致兵、陳品杰，由於黨內現行規章確實沒有寫到，在法不溯既往的前提下，確實不能以新的規定來做懲處。

因此，在會中有中央委員提案，可以在之後的選決會上取消提名林致兵、陳品杰，之後2人不再是民眾黨的提名人，是否要要繼續選是個人自由。而之後新北第六選區（板橋西區）、桃園第一選區（桃園區），民眾黨也不會再提名新的人選。