獨／柯文哲點名酒駕前科犯退選　「勸退不退就不好看了」

▲面對民眾黨陷入酒駕風暴，柯文哲出手要求主管勸退前科犯。（資料照／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨近來因為提名有酒駕前科的議員參選人，引來外界的質疑與批評。據了解，黨主席柯文哲9日在黨內例會中提出要處理這個問題，嚴厲要求新北市、桃園市黨部勸退林致兵與陳品杰；其中，柯特別點名林，指其酒駕事證明確，一定要退選，「否則走程序的話，勸退你不退，就不好看了」。

對於酒駕議題，民眾黨主席柯文哲向來都嚴肅以對。去年5月發生名嘴黃暐瀚母親遭酒駕者撞死的憾事，當時柯文哲就在臉書上重話指出，「酒駕是對生命的蹂躪與藐視，毫無道德可言」，因為8年前他的學生曾御慈被酒駕者撞上重傷，身為急重症專家的他也無力回天。

當時柯文哲表示，擔任台北市長後做了很多努力，儘管酒駕肇事數據有下降，但他仍深感不足，「我們不想再看見，有人需要承擔酒駕奪走親人的痛苦」；柯也喊話，要一起繼續努力，拒絕酒杯裡的謀殺，開車不准喝酒。

但諷刺的是，柯文哲領導的民眾黨，卻提名了有酒駕前科的參選人。由於酒駕對柯來說形同「天條」，是絕對不可觸犯的底線，此次民眾黨議員提名人爆出酒駕風波讓他大為光火；且面對外界各種指責、嘲諷，黨部卻因規定問題束手無策，放任輿論炸鍋，導致黨內從上到下都對管理層相當不滿。

據了解，民眾黨在9日的會議有討論到酒駕的問題，柯文哲在會中直接挑明，要求新北、桃園的黨部主委要勸退林致兵與陳品杰。其中，柯還特別點名林致兵，指他被判緩刑、酒駕事證明確，要求新北黨部主委楊博宇「一定要叫他退選」。

與會人士轉述，柯文哲對於酒駕的態度相當嚴肅，由於林致兵當年是因酒駕被「判刑」2個月，罪證確鑿，已牴觸柯向來堅持的理念，因此才會要求一定要退選，「否則走程序的話，勸退你不退，就不好看了」。

至於陳品杰部分，柯文哲也認為應該要勸退，但由於陳是緩起訴，沒進到法院，再加上其過去與黨耕耘許久，「勸退為優先，但若陳品杰執意要參選，也不會太過刁難」。據了解，陳品杰在黨內耕耘許久，黨內人緣佳、人脈扎實，已有十多位黨代表連署要保他。