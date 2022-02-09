松山點點幼兒園群聚！北市採檢718人　黃珊珊：706人陰性幾乎都解隔

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松山點點幼兒園群聚！擴大採檢718人　黃珊珊：706人陰性幾乎都解隔

記者袁茵／台北報導

指揮中心9日公布，新增10例本土確診，其中台北市松山區點點幼兒園增加3例，分別是補習班的2名小學生爸爸和1名學童。台北市副市長黃珊珊說明，總計採檢718人，其中12人是陽性，並已於日前公布，至於706人陰性則「大部分都解隔了。」

台北市松山區點點幼兒園、補習班群聚案，截至2月9日已有18人確診（包含案18590，若排除則為17人），由於一名老師（案18590）和新北蘆洲確診男（案18397）在南川麵館有共同足跡，進而遭到感染，造成幼兒園和補習班群聚。2月9日新增案19344的家人（案19386）、學童（案19384）和其家人（案19383）於居家隔離期間陰轉陽。

黃珊珊9日於防疫記者會中表示，今天新增本土個案都是點點幼兒園延伸案，1名學童（案19344）與父親（案19386）在1月26日居家隔離，入住採檢陰性，但2月7日居隔期滿時，父親當時採檢陰性，但該名學童採檢陽性，Ct值31，因此列案號為19344，而該名父親進而到醫院陪病，2月8日再度採檢，Ct值33確診，由於是在居家隔離期間感染，所以無社區足跡。

黃珊珊提到，整個點點幼兒園、補習班匡列數量非常多，但都是有相關聯性，皆是從英文老師（案18590）開始，其他共計5名幼兒園學生、5名國小生、6名陪同家長以及1名職員確診。

黃珊珊說明點點幼兒園、補習班案採檢結果，220人居家隔離，12人陽性、208人陰性，50人預防性居家隔離全數陰性、42名自主健康管理全數陰性、123名社區足跡擴大採檢也都陰性；校園擴大採檢283也全部陰性，「此案在其他部分，大部分都解隔了。」雖然圖表密密麻麻，但外界也不用太恐慌，因為幾乎都是在居家隔離期間陽性確診。

▲▼0209台北疫情，北市松山區某幼兒園群聚案關係圖。（圖／台北市政府提供）

▲▼0209台北疫情，台北市松山區某幼兒園群聚案個案說明。（圖／台北市政府提供）

▲▼0209台北疫情，北市松山區某幼兒園群聚案防治措施。（圖／台北市政府提供）

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