匡太大玩不下去！柯文哲力主打疫苗微解封：人不可能永遠繃著

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，台北市9日新增1例本土確診個案，為點點幼兒園案的延伸。市長柯文哲說，面對疫情不是只看防疫，「這樣會玩不下去」，1例確診者把全台灣最大會計師事務所停業清消，影響多大還不知道；他舉例，除夕居家隔離2萬人，以台灣2300萬人口這樣搞，這樣搞戰略對不對？要想想看。

▲台北市長柯文哲出席2月9日防疫記者會。（圖／台北市政府提供）



「對付疫情是這樣，防疫、紓困、振興、轉型，面對疫情不是只有防疫。」柯文哲說，看一看國際局勢，丹麥完全解封、韓國不做疫調、印尼峇里島開放入境、泰國說邊境開放；柯說，今年過年的時候，返鄉的人不能阻擋他，可是我們平均每天入境多的時候40幾個、少的時候20幾個，每天幾十個入境防不勝防，「破口有時候在醫院、有時候在機場、有時候在防疫旅館，人不可能永遠繃著」。

柯文哲說，今年到現在，所有新冠肺炎確診者重症只有1人，目前沒有死亡案例。除夕期間居隔聽說超過2萬人，造成的社會衝擊，比起1個重症，代價到底值不值得？作為台北市長，還是要在防疫跟經濟取得平衡，如何讓市民盡量過正常生活？

柯文哲強調，當然不可以讓疫情爆發像前年印度那樣，在路邊燒屍體，但要想怎麼做讓大家過正常生活，也不要花太大社會成本，「2萬人居家隔離，社會成本是多少？」，有時候看不到社會成本，但對國家影響還是很大。

柯文哲表示，2月7日禮拜一大家回來上班，潛伏期2到4天，大概禮拜五心裡就有數，未來這幾天都沒有明顯不明社區感染，從2月15日開始，包括社會局的關懷據點、老人服務中心等，以及衛生局的社區服務據點等，只要戴口罩的，課程就開放。

群聚吃飯是問題，提供服務的人要符合標準，打2劑疫苗要超過14天，若第二劑超過3個月，要打第3劑；屆時會用責任制，負責人要確保員工符合標準。至於來訪的長者，若疫苗符合標準，可以在那邊吃；若沒有，就要拿便當到他處食用。

柯文哲說，固然到現在為止，今年到現在新冠肺炎沒有重症或死亡案例，但去年最嚴重的時候，70歲以上感染死亡率是22%，所以現在說Omicron不會重症，那是指「有打疫苗的人」，沒打疫苗的不保證。

柯文哲表示，今天為了1個確診者把公司關掉，且疫調還沒做完就有400個居隔，「這樣玩不下去」，到現在為止，台北市沒有不明感染源，但代價太大，因為要圈夠大。現在一圈起來，圈外面有感染的應該不多，但代價太大，就算圈起來，疫苗是打好打滿的就算了，會不回傳染人？會，但機率低很多，因此要走向用機率來決定政策。

「防疫紓困轉型，不能全部眼光在對付防疫，這樣會玩不下去。」柯文哲說，台灣最大的會計師事務所把他停業、400員工隔離，到底影響多大？我都還不曉得。我們要開始思考，居家隔離2萬人，以台灣2300萬人口這樣搞，這樣搞戰略對不對？要想想看。