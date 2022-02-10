朱立倫改名「笑死倫」？　林楚茵酸國民黨烏龍爆料：不看目標亂射擊

▲民進黨立委林楚茵。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院宣布解禁日本福島5縣食品，國民黨立委賴士葆爆料福島縣白桃果汁雞尾酒早就在市面販售，遭行政院官員打臉酒類不是「食品」，在馬政府時代就已經維持開放進口。對此，民進黨立委林楚茵10日受訪大酸，懂法律就知道食品和酒類屬不同法規規範國民黨看到目標就亂射擊，諷國民黨主席朱立倫恐怕多了新綽號「笑死倫」。

林楚茵表示，國民黨看到黑影就開槍，製造不存在的恐慌，如果他們願意上網Google就會發現，2016年台中市政府就已經澄清過該議題，且如果懂法律就知道，食品和酒類是屬於不同法規規範，國民黨身為最大在野黨，不應該刻意模糊焦點、抹黑。

林楚茵諷刺說，國民黨現在處於群龍無首的狀態，根本不需要東打西打，不看目標就亂射擊，例如朱立倫稱要修法禁止日本食品進入校園，但現行台灣校園本來就規定用「在地優良食材」，「難道朱立倫的在地是日本嗎？」

林楚茵說，如果國民黨不是從食材檢驗角度出發，而是主張看地區、縣市就禁止，這種作法跟中國有什麼兩樣？中國過去一段時間刻意打壓台灣水果，如果今天國民黨要與中國靠攏，不願意與國際標準接軌，「朱立倫恐怕又多一個綽號，叫做『笑死倫』」。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬幫腔說，國民黨拋出修《學校衛生法》主張，是不用功又沒衛生，法規裡面明定「在地優良食材」，遑論日本食材不若美國食材有價格競爭優勢，反而高單價，不是每個台灣小孩都念貴族學校，不曉得國民黨是不是跟大家過一樣的生活？