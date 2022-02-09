嘆初選最弱勢「被狂風暴雨沖刷」　鍾佳濱：好像不是跟兩位立委選

▲民進黨立委鍾佳濱。（資料照／鍾佳濱辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

屏東縣長潘孟安任期將屆滿，民進黨立委鍾佳濱、莊瑞雄及周春米爭取黨內提名，在進行初選民調前的最後一哩路力搏，被形容為「殺到見骨」。鍾佳濱近日受訪嘆息自己「最弱勢」、選得很吃力，且對手陣營投放資源如「狂風暴雨」，實在很辛苦，同時表示不會氣餒，會力拼到最後一刻。

鍾佳濱近日接受《ETtoday東森新媒體》訪問時坦言，他是資源上最弱勢，初選選得「很吃力」，「我們是陽春車，人家是皮卡車」，相較他的油箱只能跑400公里，對手卻能跑5000公里，他彷彿不是在跟另外兩位不分區的委員選舉，不可諱言地說，「我們感受到的壓力很大，那個壓力就是來自對手陣營資源的壓力」。

「我選過區域立委兩次，而不分區立委只出現在選舉公報上，選票上沒有人名」，鍾佳濱暗指周春米、莊瑞雄現在都是不分區立委說，過去民進黨縣市長初選，都是由區域立委力爭出線，未曾見過不分區立委參與初選的，原因在於，民進黨的不分區立委多由學者專家或者政治上有一定份量的前輩擔任，後者不會參與縣市首長的初選，前者可能還沒有接受過民意的洗禮。

鍾佳濱直言，為了在短時間內扭轉他擔任區域立委期間，在地方經營的基礎，對手只能用「洗」的，用狂風暴雨沖刷，「現在很辛苦，但我們不氣餒，如果是資源正常的選舉，不會有左支右絀的感覺」。

鍾佳濱說，由於民進黨持續在屏東縣執政，自然會更願意在初選階段投放資源，然而，若是花大把資源進行媒體投放，包括看板、背心等，靠短期資源投放就可以影響選民的認知，將會成為民進黨的隱憂，因為：若是可以由在位者決定接班人選，這個民主制度不就有點失靈嗎？民主就是沒有強人指定接班的情況，否則就是違逆草根民主的本質，終究會失敗，難道民主除了指定接班之外，還可以由金錢來左右嗎？

不過，鍾佳濱也說，民進黨現行的初選規則並沒有限制媒體資源投放，因此，只要合乎規則，裁判就不會吹哨，而他身為已經在比賽當中的選手之一，是沒有權力要求改規則的，但是觀眾在比賽後，可以針對比賽過程提出感受。

對於鍾佳濱近期接受媒體訪問時，批評潘孟安公開表態支持周春米是指定接班，周春米回應，潘孟安的原文是「接棒」非「接班」，現在大家都還在拚初選，民主就是一人一票，「潘縣長跟所有鄉親的支持都是我們努力爭取的，污名化潘縣長對我的推薦，才是悖離民主價值。」