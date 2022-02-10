沈富雄斷言陳時中100％選台北市長　「兩次談話已經講得非常清楚」

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者杜冠霖／台北報導

年底縣市首長選戰將至，外界盛傳民進黨將提名衛福部長陳時中選台北，對此，前民進黨立委沈富雄表示，陳時中對外兩次表態已經很清楚，一開始說不排除參選是講給總統蔡英文聽的，「但陳時中回去想，覺得這樣有點過分，才修正第二次的談話，改成傾向，但兩個說法加起來一起看，就是要選，而且蔡英文也會提名他。」

對於陳時中說要看到隧道裡的光，才有可能選台北市長，對此，沈富雄表示，自己老早就看到隧道的盡頭有光，但這不算數，陳時中說要看到光，但也沒說看到沒有，我覺得他心裡有數而且已經看到了，「但陳時中不會講，因為講了就不能每天下午兩點在那邊演戲。」

「陳時中100％參選台北市長！」，沈富雄指出，陳的兩次談話已經講得非常清楚，第一次在媒體人鄭弘儀節目說，要看到隧道的光，第二次是自己說，為何不把第一次的說法解讀成不選，「很多人說這兩種說法矛盾，但一點都不矛盾。」

沈富雄表示，就像犯罪的人，第一次的口供才準，一開始說不排除參選是講給蔡英文聽的，因為綠營台北市長候選人是蔡英文決定的，讓蔡知道自己有這個意願，「但陳時中回去想，覺得這樣有點過分，才修正第二次的談話，改成傾向，但兩個說法加起來一起看，就是要選，而且蔡英文也會提名他。」

沈富雄指出，陳時中這個人其實是蠻機靈的，EQ也很好，連柯文哲都讚美，但陳時中沒有經過選戰考驗，他一貫的作風也有點霸道、不尊重民意，但陳時中對未來會影響前程的人伺候的蠻周到，「他肯定還想做下去，唯一的希望也在台北市。」

至於陳時中參選新北、桃園的可能，沈富雄表示，這兩個地方幅員太廣，很多人第一次空降參選新北、桃園，從頭到尾都走不完，所以一定要對這個地方熟，「地區立委還有優勢，但陳時中要怎麼走？」

沈富雄指出，民進黨現在很強盛，但也有弱點，綠營在北部可打的牌不多，不久以前才有傳出行政團隊要出戰，如果有人的話就不需要這樣，綠營行政團隊若真的要選，也可以選的很漂亮，「挑一些地方聲望不錯的人，所有資源都打下去，就有機會當選，這是國民黨做不到的。」

沈富雄表示，憑良心講，民進黨現在可以用在北部大都會的候選人只有兩個，分別是陳時中、林佳龍，陳時中若拿掉，剩一個林佳龍，但林佳龍有自己的考量，「他一輩子的志願就是選總統，要選總統就一定要選台北、新北，而且不能輸。」

對於北市首長選情，不少媒體人、藍營人士分析，蔣萬安是否當選要看黃珊珊得票率，前台北市長郝龍斌更拋出藍白合，對此，沈富雄不以為然，他表示，如果國民黨強，黃珊珊自然會下去，所以主動權在國民黨，蔣萬安能不能當選在他自己，「他如果繼續溫良恭儉讓、要死不活的樣子就危險了。」

沈富雄認為，蔣萬安的「貴氣太重、土氣不夠」，想選贏台北市長，接下來得做三做事：第一、臉曬黑：擺脫白面書生的形象。再者，嘴說破：努力論述，不要迴避敏感議題。最後，腳結痂：勤跑基層，「只要能做到，蔣萬安，就能贏得年底的台北市長。」