過年吃剩的年糕有救了！FB洗版「神級吃法」主婦嗨翻：群組都在問

▲最近最流行的年糕吃法。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）



記者黃可昀／綜合報導

雖然已經過完年，但很多人至今還在消耗家中年菜，其中「年糕」時常成為過完年了還是一大塊在冰箱！近期臉書社團風靡一種「甜年糕」創意作法，原本用炸的料理方式已經很受歡迎，沒想到竟然還有更美味的煮法，網友都笑說「本來是年糕吃不完的巧思，現在我賴（LINE）群都在問哪裡還買得到年糕！」

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」表示，「義美蛋餅皮+年糕真的不錯吃！」在社團看到最近很流行這種年糕煎法，過年吃不完的甜年糕夾入2片蛋餅皮中，用不沾鍋煎到兩面焦脆，裡面年糕遇熱後會融化，吃起來Q彈牽絲，搭配蛋餅皮的酥脆口感，這道一端上桌就驚為天人，且料理新手也能搞定，成為今年最夯最創意的料理。

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▲網友試做後也大讚。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）



網友紛紛笑說，「我今天也做了~~昨天特地到菜市場買紅豆年糕」、「今天全台灣不知道有多少人早餐吃這個，我早上也煎了，還加了起司，超好吃，鹹甜鹹甜的比較不會這麼膩」、「我今天也做了！把家裡最後一塊年糕成功消滅」、「最近一直看到這個，害我都想去買年糕來製作。」

網友紛紛曬出美食照，老饕透露用「餛飩皮」也能達到同樣效果，且外皮更酥脆，但要注意的是，蛋餅皮最好選用「無蔥」口味，並且用「甜年糕」來料理比較合適。