她初二出門買年菜「離奇失蹤」　78小時後慘變河中浮屍

▲大馬一名婦人大年初二離家後就莫名失蹤，最終被發現時，已成為河面上的一具浮屍。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

馬來西亞一名婦人因為擔心家裡的年菜不夠吃，大年初二早晨出門買菜後就此失蹤。家屬和警方連日搜索，直到過了78小時才發現她在河中溺斃，變成一具冰冷浮屍。殘酷的是，電梯監視器畫面拍到婦人離家時身上還穿著過年的新衣，沒想到竟是她的最後身影。

綜合馬來西亞媒體報導，十五碑警方證實，日前獲報有民眾在吉隆坡國家博物館附近的河中發現女性浮屍，屍體隨後被送往馬大醫院太平間解剖，死因是溺斃，經家屬認屍後確認了死者身分，為失蹤78小時的70歲華裔婦人周惠玲。

死者41歲兒子程俊偉與次子程俊強於認屍當天，才剛在上午11時與當地政黨人士一同召開記者會，希望能藉助媒體力量協尋母親下落。程俊偉表示，父親當天早上看到母親更衣後，曾問她是不是要去運動，但母親否認，當時父親也沒想太多，直到幾個小時後母親遲遲未歸，又看見廚房煮到一半的菜餚，才驚覺事情不妙，立刻叫醒兒子，一起到附近找人。

據報導，死者周惠玲患有憂鬱症與輕微失智症，不過長期按時服藥後，病情已經獲得控制，也不曾未告知就獨自離家。她失蹤當天踏出家門，在公寓的電梯外被監視器拍到她穿著一件新的紅色上衣和球鞋，沒想到，竟然成了她的最後身影。

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