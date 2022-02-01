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最慘年夜飯！他買外送年菜說傍晚到　等到晚上10點半還沒開飯

▲▼營養師傳授「三高患者」年菜飲食攻略 。（圖／Unsplash、Pixabay）

▲網友家人訂購年夜菜，結果一直到除夕晚上十點半都還沒來。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

由於現代人生活忙碌，面對要準備眾多菜餚的年夜飯，不少民眾都會選擇採用事先訂購的方式。但日前就有網友表示，自己從下午就開始等待年菜的到來，但一直到晚上10點半都還沒出現，讓不少網友看到之後直呼「誇張」。

一名網友於1月31日除夕夜當天晚上7點多發文，表示母親預訂了年菜，原本是說5點半至6點半這段時間會送到。如今已經7點多了，卻還沒看到年菜的身影。中間雖然有打電話詢問店家，但店家一直不聞不問，這也讓他擔心是否遇到了詐騙。

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該名網友表示，原本在快6點的時候，配送的人員就有致電來，表示目前正在隔壁村送貨，表示很快就會送過去到網友家。但是等到晚上8點多的時候，配送人員再度致電，表示車子拋錨，可能無法繼續配送。而一直等到晚間10點半，遙想的年夜菜還是沒有到網友家。而店家也是到這個時候才表示願意退款。

不少網友看到這篇可憐的遭遇後，紛紛留言表示「這是每年都會發生的，想開一點吧」、「方便的話自己去拿比較快」、「其實送達時間是是明天早上的5點30分到6點啦」、「我們家的是太早送來，下午3點20分就送來，5點30分吃就都冷掉了」、「好扯，我自己煮最保險」、「第一次當經驗，下次就知道要自己去拿會比較快了。」、「可能要吃12點」。

而也有不少網友建議發文網友到隔壁村自取，但發文網友無奈的表示「原本是想這樣做，但是之後再打電話給配送人員就沒人接了」。

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