民進黨立委年菜米料理大PK　蘇巧慧慫恿林楚茵「米糕要加三色豆」

▲民進黨立委蘇巧慧示範拌炒米粉。（圖／蘇巧慧辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

適逢農曆過年時節，平時忙碌的民代也短暫放下工作，返鄉吃團圓飯，民進黨立委蘇巧慧、邱議瑩、林楚茵日前進行「年菜米料理PK賽」，希望復刻家鄉味，也向民眾推廣台灣米，沒想到三人在挑選食材時，蘇巧慧竟慫恿林楚茵將三色豆加入米糕，讓眾人直呼「太可怕」。

蘇巧慧今年邀請邱議瑩、林楚茵進行「年菜米料理PK賽」，除了希望復刻家鄉味，也藉此向民眾推廣台灣米，三人分別以屏東女兒、客家媳婦及台南女兒的身分，挑戰櫻花蝦金瓜米粉、客家粄條和台南米糕，並由在網路上擁有14萬名粉絲、出版多本食譜書的人氣國民媽媽陳宜芳擔任評審。

首先上陣的林楚茵，選擇製作台南米糕，但還沒動手前就先承認，自己平常最擅長的料理是「泡麵加蛋」，想不到這次竟然跳級挑戰米糕，也讓她從挑選食材階段便頻頻哀嚎，不曉得做米糕該準備什麼料。

林楚茵笑說，直到評審不斷向她使眼色，自己才終於拿走米糕的必備食材「紅蔥頭」，蘇巧慧在一旁見狀更馬上慫恿林楚茵，「怎麼可以漏了三色豆」，也讓眾人直呼「這是黑暗料理吧」。

第二位上場的蘇巧慧，選擇製作櫻花蝦金瓜炒米粉，一上場便熟練的先將肉絲炒香，並依序倒入南瓜絲及高湯，想不到原本信心滿滿的她，下一秒卻忘記步驟、馬上向評審求救，也讓蘇巧慧糗得直呼，「果然還是只有當二廚的料」。

蘇巧慧最後在拌炒米粉時，評審陳宜芳也提示私房訣竅，炒料的過程中可以按壓肉絲或是提前炒洋蔥，讓肉更入味，香氣也會更濃郁，這也讓蘇巧慧想起當年在國外唸書，煮出家鄉味的私房訣竅就是加入米酒，「任何東西只要加入米酒，那個味道就對了」。

▲民進黨立委邱議瑩製作客家粄條。（圖／蘇巧慧辦公室提供）



輪到邱議瑩製作客家粄條時，在還沒開始做菜前，林楚茵就先大讚邱議瑩的廚藝，是可以辦桌宴客的程度，蘇巧慧也加碼爆料，平時在立法院最常到邱議瑩的辦公室「蹭午餐」。

不過，就在兩人頻頻稱讚廚藝時，邱議瑩轉眼間已完成切粄條，依序炒香紅蔥頭、豬肉絲、韭菜等配料，林楚茵見狀更乾脆做起實況主，評論邱議瑩的刀工以及炒菜手法，被蘇巧慧狠狠吐槽「真是說得一口好菜」。

三人紛紛完成料理後，也在現場祝賀民眾新年快樂。蘇巧慧表示，今天三道菜不僅蘊含家鄉味，更富有巧思，金瓜米粉象徵「金玉滿堂」；台南米糕代表「步步高升」；客家粄條則是「吉祥富貴」，希望大家都可以平安過好年。

邱議瑩說明，其實這幾道菜並不難料理，自己在家也可以製作，重點是台灣的優質米值得被推廣，希望可以號召更多民眾，一同製作台灣米料理。

林楚茵則說，雖然平常因工作忙碌鮮少下廚，但經過這次挑戰，相信往後煮飯會更有信心，也呼籲所有外食族朋友，可以像她一樣挑戰在家下廚，不只經濟也健康。

▼蘇巧慧邀請同黨邱議瑩、林楚茵進行「年菜米料理PK賽」。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

