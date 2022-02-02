　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨立委年菜米料理大PK　蘇巧慧慫恿林楚茵「米糕要加三色豆」

▲▼民進黨立委蘇巧慧日前邀請同黨立委邱議瑩、林楚茵進行「年菜米料理PK賽」。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲民進黨立委蘇巧慧示範拌炒米粉。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

適逢農曆過年時節，平時忙碌的民代也短暫放下工作，返鄉吃團圓飯，民進黨立委蘇巧慧、邱議瑩、林楚茵日前進行「年菜米料理PK賽」，希望復刻家鄉味，也向民眾推廣台灣米，沒想到三人在挑選食材時，蘇巧慧竟慫恿林楚茵將三色豆加入米糕，讓眾人直呼「太可怕」。

蘇巧慧今年邀請邱議瑩、林楚茵進行「年菜米料理PK賽」，除了希望復刻家鄉味，也藉此向民眾推廣台灣米，三人分別以屏東女兒、客家媳婦及台南女兒的身分，挑戰櫻花蝦金瓜米粉、客家粄條和台南米糕，並由在網路上擁有14萬名粉絲、出版多本食譜書的人氣國民媽媽陳宜芳擔任評審。

首先上陣的林楚茵，選擇製作台南米糕，但還沒動手前就先承認，自己平常最擅長的料理是「泡麵加蛋」，想不到這次竟然跳級挑戰米糕，也讓她從挑選食材階段便頻頻哀嚎，不曉得做米糕該準備什麼料。

林楚茵笑說，直到評審不斷向她使眼色，自己才終於拿走米糕的必備食材「紅蔥頭」，蘇巧慧在一旁見狀更馬上慫恿林楚茵，「怎麼可以漏了三色豆」，也讓眾人直呼「這是黑暗料理吧」。

第二位上場的蘇巧慧，選擇製作櫻花蝦金瓜炒米粉，一上場便熟練的先將肉絲炒香，並依序倒入南瓜絲及高湯，想不到原本信心滿滿的她，下一秒卻忘記步驟、馬上向評審求救，也讓蘇巧慧糗得直呼，「果然還是只有當二廚的料」。

蘇巧慧最後在拌炒米粉時，評審陳宜芳也提示私房訣竅，炒料的過程中可以按壓肉絲或是提前炒洋蔥，讓肉更入味，香氣也會更濃郁，這也讓蘇巧慧想起當年在國外唸書，煮出家鄉味的私房訣竅就是加入米酒，「任何東西只要加入米酒，那個味道就對了」。

▲▼民進黨立委蘇巧慧日前邀請同黨立委邱議瑩、林楚茵進行「年菜米料理PK賽」。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲民進黨立委邱議瑩製作客家粄條。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

輪到邱議瑩製作客家粄條時，在還沒開始做菜前，林楚茵就先大讚邱議瑩的廚藝，是可以辦桌宴客的程度，蘇巧慧也加碼爆料，平時在立法院最常到邱議瑩的辦公室「蹭午餐」。

不過，就在兩人頻頻稱讚廚藝時，邱議瑩轉眼間已完成切粄條，依序炒香紅蔥頭、豬肉絲、韭菜等配料，林楚茵見狀更乾脆做起實況主，評論邱議瑩的刀工以及炒菜手法，被蘇巧慧狠狠吐槽「真是說得一口好菜」。

三人紛紛完成料理後，也在現場祝賀民眾新年快樂。蘇巧慧表示，今天三道菜不僅蘊含家鄉味，更富有巧思，金瓜米粉象徵「金玉滿堂」；台南米糕代表「步步高升」；客家粄條則是「吉祥富貴」，希望大家都可以平安過好年。

邱議瑩說明，其實這幾道菜並不難料理，自己在家也可以製作，重點是台灣的優質米值得被推廣，希望可以號召更多民眾，一同製作台灣米料理。

林楚茵則說，雖然平常因工作忙碌鮮少下廚，但經過這次挑戰，相信往後煮飯會更有信心，也呼籲所有外食族朋友，可以像她一樣挑戰在家下廚，不只經濟也健康。

▼蘇巧慧邀請同黨邱議瑩、林楚茵進行「年菜米料理PK賽」。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲▼民進黨立委蘇巧慧日前邀請同黨立委邱議瑩、林楚茵進行「年菜米料理PK賽」。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

►冬夜必備暖烘烘的「法蘭絨被」大打折！

ET快訊
10外孫排隊領紅包！　阿公全程結屎面發錢
結婚5年第1次回夫家過年！　婆婆霸氣1句話感動爆
快訊／北市增1例確診！　家長陪孩童居隔染疫
蔡依林除夕圍爐「驚見超大咖天后」！罕見同框網跪：求合作
LINE拜年！她順口提「1000元紅包給2寶」　朋友下一句恥
每年零賠！　女大生曝「刮刮樂5撇步」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

同步北、高禁止電影院飲食？　侯友宜：務實最重要「不會跟進」

北市初二新增1例確診　家長陪孩童居隔染疫

民進黨立委年菜米料理大PK　蘇巧慧慫恿林楚茵「米糕要加三色豆」

「掃黑英雄」廖正豪除夕過世　邱毅曝馬英九「瑜亮情結」不願重用

「這個黨」提前出局！無法角逐2022、2024　呱吉盼平行時空推候選人

陳玉珍變「髮」圖新　自曝感情史「沒發生過關係」遭前男友劈腿

誰是立院玄彬？民進黨立委組團「非常會連莊」　挑戰桌遊快問快答

新北燈會初四登場　7大燈區、表演時間、停車資訊一次掌握

林靜儀攜愛犬Beelu走春拜年　蔡英文贈新年禮「樂樂」吃醋了

預售屋禁換約！內政部5招打炒房　最高罰5000萬、最重關3年

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

遊客玩滑翔傘下秒安全繩鬆脫 他91公尺高空急墜四肢全斷亡

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

同步北、高禁止電影院飲食？　侯友宜：務實最重要「不會跟進」

北市初二新增1例確診　家長陪孩童居隔染疫

民進黨立委年菜米料理大PK　蘇巧慧慫恿林楚茵「米糕要加三色豆」

「掃黑英雄」廖正豪除夕過世　邱毅曝馬英九「瑜亮情結」不願重用

「這個黨」提前出局！無法角逐2022、2024　呱吉盼平行時空推候選人

陳玉珍變「髮」圖新　自曝感情史「沒發生過關係」遭前男友劈腿

誰是立院玄彬？民進黨立委組團「非常會連莊」　挑戰桌遊快問快答

新北燈會初四登場　7大燈區、表演時間、停車資訊一次掌握

林靜儀攜愛犬Beelu走春拜年　蔡英文贈新年禮「樂樂」吃醋了

預售屋禁換約！內政部5招打炒房　最高罰5000萬、最重關3年

新秀挑戰賽名單出爐　狀元郎康寧漢、球三弟領銜

廚藝太高超！她做「仿葷素菜」太像葷食　竟遭全家人質疑

轉職健身房教練　林大展學習被拒絕的勇氣

殺警奪槍2／憲特身手當街狙殺孝子警　空屋「殘燼」成破案曙光

行車糾紛敲壞騎士580元菜籃　小黃運將出氣判罰2000元

10外孫排隊領紅包！阿公「彷彿看到債主」全程結屎面發錢

22歲男開Uber「7天爽撈6萬」！自曝最賺錢時段：工時最小收入最大

班傑網購遭詐騙「存6周私房錢沒了」　匯款3天收到實體...老婆氣炸

盤點6個招衰運的必犯習慣　「愛嘆氣」最常嚇跑好運

同步北、高禁止電影院飲食？　侯友宜：務實最重要「不會跟進」

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

政治熱門新聞

歡樂無法黨遭廢黨　不角逐2022、2024

蔡壁如宴請遭偷拍威脅民眾黨　四叉貓最不爽這點

憂過完年「到處都是感染源」　柯文哲：每天本土案例都10幾個

2萬人隔離無法吃團圓飯　柯文哲：輕症者隔離有必要嗎？

前法務部長廖正豪離世！法務部痛心回應

北市初二新增1例確診　家長陪孩童居隔染疫

曾接待賴清德！駐宏國使館1人確診　全團PCR結果出爐

侯友宜掛心外甥納豆　大年初一向土地公祈福

快訊／「掃黑英雄」前法務部長廖正豪傳除夕過世　享壽76歲

國運籤內容一次看　總統府：多元民俗展現

「掃黑英雄」廖正豪除夕過世　邱毅曝馬英九「瑜亮情結」不願重用

自主管理期逛百貨　北市不開罰

快訊／侯友宜：新北+1「回南部過年才確診」

小年夜震撼彈！　國民黨籍議員宣布退出政壇

更多熱門

相關新聞

高雄名店放鳥預訂年菜！除夕夜8人怒告　老闆娘下場慘曝

高雄名店放鳥預訂年菜！除夕夜8人怒告　老闆娘下場慘曝

除夕夜高雄一家餐廳「有提供外訂年菜」服務，不過有民眾要取餐的時候，這才發現餐廳沒有開，打電話還是空號，讓顧客非常傻眼，怒告詐欺，最後店家老闆娘到警局說明，「備料不及，故無法依預訂單出貨，遂陸續聯絡預訂顧客名單中之電話通知退款，惟因部分顧客未留電話致無法順利通知退款」

最慘年夜飯！他買外送年菜等到晚上10點半還沒來

最慘年夜飯！他買外送年菜等到晚上10點半還沒來

防疫旅館暖送年夜飯　桃園女見菜色嗨了

防疫旅館暖送年夜飯　桃園女見菜色嗨了

東森購物年菜賣破2.5億　阿一鮑魚熱銷霸榜

東森購物年菜賣破2.5億　阿一鮑魚熱銷霸榜

越南「炸春捲」象徵金條財富吃下肚

越南「炸春捲」象徵金條財富吃下肚

關鍵字：

蘇巧慧邱議瑩林楚茵年菜米料理

讀者迴響

熱門新聞

最易「單身上癮」星座Top 3

《全明星》顏佑庭過年被分手！　「我太廢了」淚崩

除夕節目1女星出場率超高　網：婆媽超愛

過年熬夜2秘招不傷身！醫揭：睡「這兩小時」＝肝臟充飽電

巨乳人妻看演唱會遭爆頭射殺　球星老公目睹

台中23歲情侶車禍亡　朋友跟車目睹嚇傻

丫頭月虧120萬、酷炫店倒閉！7藝人副業慘兮兮

醫警告「4道剩菜別加熱吃」：心腎恐壞掉

雙胞胎名模爆婚變！打包眼鏡男回家過夜

年後先別減肥！　「4星座、4生肖」越胖財運越旺

荷蘭老公性慾太強　新北空姐人妻跨海被離婚

歡樂無法黨遭廢黨　不角逐2022、2024

初二15大地雷勿踩！　喊1字破財

「露營界勞斯萊斯」快閃石門水庫！

過年穿衣3禁忌曝！破財變窮人

更多

最夯影音

更多
馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？
財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面