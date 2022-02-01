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社會 社會焦點 保障人權

高雄名店放鳥預訂年菜！除夕夜8人跑派出所怒告　老闆娘下場慘曝

記者吳奕靖／高雄報導　

除夕夜高雄一家餐廳「有提供外訂年菜」服務，不過有民眾要取餐的時候，這才發現餐廳沒有開，打電話還是空號，讓顧客非常傻眼，怒告詐欺，最後店家老闆娘到警局說明，「備料不及，故無法依預訂單出貨，遂陸續聯絡預訂顧客名單中之電話通知退款，惟因部分顧客未留電話致無法順利通知退款」。

▲高雄市三民區大漁市場餐廳挨告，顧客預訂年菜卻被放鳥 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市三民區大漁市場餐廳挨告，顧客預訂年菜卻被放鳥 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

網友在臉書社團爆料公社發文指出，他們預定一家在高雄有多家分店的餐廳除夕夜圍爐，並已經付1000元訂金，沒想到昨晚到現場才發現店根本沒開「且完全無法聯絡到業者，撥打每一家分店的電話都空號」。

網友透露，現場還有多組客人都跟他一樣，甚至還有人訂金付了2000元，痛批業者無法消化訂單應該提前告知，但不僅沒有提前聯絡還完全找不到人處理，「除夕夜臨時是要客人到哪裡吃飯？？」、「根本倒店蓄意騙錢。」

▲高雄市三民區大漁市場餐廳挨告，顧客預訂年菜卻被放鳥 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市三民區大漁市場餐廳挨告，店家目前店休到初三 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

結果有8位顧客前往陽明派出所報案，分別表示在澄清路大漁餐廳預訂除夕年菜，支付新台幣1000至6000元不等的訂金，除夕到店領餐時，發現店家竟未營業，消費者亦未事先收到通知及退款方式等，認為受騙遂向警方報案或提告，總共損失16500元。

68歲的陳姓女負責人到案說明，強調是因爲備料不及，所以依預訂單出貨，已經陸續聯絡預訂顧客名單中的電話通知退款，只是有部分顧客未留電話致無法順利通知退款。為避免消費者損失。陳姓負責人表示，正積極協調後續退款及和解事宜。本案警方並依涉嫌刑法詐欺罪函請高雄地檢偵辦。目前8位提告人當中，已經有2位達成和解。

▲高雄市三民區大漁市場餐廳挨告，顧客預訂年菜卻被放鳥 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市三民區大漁市場餐廳挨告，顧客預訂年菜卻被放鳥 。（圖／記者吳奕靖翻攝）
 

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