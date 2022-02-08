台灣開放日本福島5縣食品進口　黃偉哲：相信政府的檢驗能力

▲針對行政院8日宣布鬆綁對日本福島周邊食品管制措施，台南市長黃偉哲表示，相信政府有足夠檢驗能力。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



行政院8日宣布鬆綁對日本福島周邊食品管制措施，並以三原則、三配套，回歸科學檢驗，比國際標準更嚴格來為國人食安把關，不會容許核食進口，未來日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣開放品項的所有產品都會逐批檢驗，具風險品項則要求採取檢附輻射檢驗證明和產地證明。



台南市長黃偉哲表示，福島核災近11年，各國大多解除日本食品的區域管制，台灣也依據國際規範改採風險管理，宣布解禁福島5縣食品。國人應注意的是輻射食物，而不是福島食物，過去禁止福島食品進口的期間，我國的檢測機制都照常運行，現在若開放福島5縣市食品進口，檢測機制只會更嚴不會更鬆。因以黃偉哲建議大家應就事論事，而非針對某特定地區，他對於中央的解禁政策表示尊重。



至於我國是否有足夠的檢驗能力，黃偉哲指出福島食品進口需經多道檢驗才能放行，行政院在全台也建置北中南3個檢驗中心，民眾若對進口食品有疑慮皆可送驗。另外在稽查部分，台南市政府每年針對轄內賣場都有定額定量的稽查，至於國境方面，現在針對福島5縣市進口食品是百分之百稽查，民眾對於中央及地方政府的檢驗及稽查能力應可放心。